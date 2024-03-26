عائلة دي ماريا تتلقى رسالة تهديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجري الشرطة الأرجنتينية تحقيقات بشأن تهديدات استهدفت عائلة أنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
حسب ما ذكر مسؤول قضائي اليوم الاثنين، تعرضت عائلة دي ماريا لهذه التهديدات في روساريو، مسقط رأسه، والتي تشتهر أيضًا بنشاطات عصابات تهريب المخدرات.
وفي صباح الاثنين، تم إلقاء رسالة تهديدية لم يُعلن عن فحواها، من داخل مركبة بمنطقة فونيس السكنية المغلقة بالقرب من روساريو، حيث يمتلك دي ماريا عقارًا، وفقًا لما أفاد به ممثل الادعاء لوكالة فرانس برس.
وتم العثور على الرسالة داخل كيس من النايلون، وقد أكد المتحدث باسم الادعاء أنه تم جمع بصمات الأصابع والأدلة الفوتوغرافية من الكيس، وأن الشرطة تقوم حاليًا بتحليل الفيديوهات من كاميرات المراقبة وجمع الشهادات لتحديد هوية المسؤول عن الرسالة.
وذكر مصدر من وزارة الأمن بمقاطعة سانتا أن تفاصيل الرسالة لم تُكشف لتجنب إعطاء الفرصة للمنظمات الإجرامية لاستغلال الموقف لصالحها.
ومع ذلك، أفادت بعض وسائل الإعلام أن الرسالة تضمنت العبارة "حتى بولارو لن ينقذكم"، في إشارة إلى ماكسيميليانو بولارو، حاكم الإقليم منذ ديسمبر 2023، المعروف بمحاربته لتهريب المخدرات في الإقليم.
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