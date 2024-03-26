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عائلة دي ماريا تتلقى رسالة تهديد

3/26/2024 8:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجري الشرطة الأرجنتينية تحقيقات بشأن تهديدات استهدفت عائلة أنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
حسب ما ذكر مسؤول قضائي اليوم الاثنين، تعرضت عائلة دي ماريا لهذه التهديدات في روساريو، مسقط رأسه، والتي تشتهر أيضًا بنشاطات عصابات تهريب المخدرات.
وفي صباح الاثنين، تم إلقاء رسالة تهديدية لم يُعلن عن فحواها، من داخل مركبة بمنطقة فونيس السكنية المغلقة بالقرب من روساريو، حيث يمتلك دي ماريا عقارًا، وفقًا لما أفاد به ممثل الادعاء لوكالة فرانس برس.
وتم العثور على الرسالة داخل كيس من النايلون، وقد أكد المتحدث باسم الادعاء أنه تم جمع بصمات الأصابع والأدلة الفوتوغرافية من الكيس، وأن الشرطة تقوم حاليًا بتحليل الفيديوهات من كاميرات المراقبة وجمع الشهادات لتحديد هوية المسؤول عن الرسالة.
وذكر مصدر من وزارة الأمن بمقاطعة سانتا أن تفاصيل الرسالة لم تُكشف لتجنب إعطاء الفرصة للمنظمات الإجرامية لاستغلال الموقف لصالحها.
ومع ذلك، أفادت بعض وسائل الإعلام أن الرسالة تضمنت العبارة "حتى بولارو لن ينقذكم"، في إشارة إلى ماكسيميليانو بولارو، حاكم الإقليم منذ ديسمبر 2023، المعروف بمحاربته لتهريب المخدرات في الإقليم.

ملاعب

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