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السير تكشف سبب الازدحام المروري في منطقة صويلح

3/26/2024 8:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سبّب تعطّل مركبة داخل نفق صويلح باتجاه إشارة الصناعة إلى إحداث تباطؤ بحركة السير، بعد ظهر اليوم.

وقالت إدارة السير، إن المجموعات في الموقع لرفع العوائق عن الطريق وتسيير الحركة.

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