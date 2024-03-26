السير تكشف سبب الازدحام المروري في منطقة صويلح
التاريخ
3/26/2024 8:09:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سبّب تعطّل مركبة داخل نفق صويلح باتجاه إشارة الصناعة إلى إحداث تباطؤ بحركة السير، بعد ظهر اليوم.
وقالت إدارة السير، إن المجموعات في الموقع لرفع العوائق عن الطريق وتسيير الحركة.
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