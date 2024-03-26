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ليفاندوفسكي يحسم قراره من العرض السعودي التاريخي

3/26/2024 8:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، قراره بشأن مستقبله، بعد تلقيه عرضا مغريا من السعودية.
وتلقى ليفاندوفسكي خلال الأيام القليلة الماضية، عرضا سعوديا، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم، مقابل 100 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.
ووفقا للإعلامي الرياضي فرناندو بولو عبر صحيفة "موندو ديبورتفو" الإسبانية، أغلق ليفاندوفسكي الباب أمام الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الصيف القادم.
وكشف بولو في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن أن المهاجم البولندي البالغ من 36 عاما، يرغب بالاستمرار في صفوف الفريق الكتالوني، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025.
ومن ناحيته.. لا يزال مسؤولو برشلونة، يثقون في قدرة ليفانوفسكي على التألق خلال الموسم الرياضي القادم، إلا أن هناك شكوكا بشأن قدرته على استكمال عقده، الذي يمتد حتى 30 يونيو 2026.
وأعلن فيرناندو بولو أنه بناء على ذلك، فإن خطة نادي برشلونة، هي استمرار ليفاندوفسكي مع الفريق الأول، حتى صيف عام 2025، ثم البحث عن مهاجم عالمي، يقود المشروع الجديد، حيث يبقى الحلم الأكبر هو النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ملاعب

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