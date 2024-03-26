ليفاندوفسكي يحسم قراره من العرض السعودي التاريخي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، قراره بشأن مستقبله، بعد تلقيه عرضا مغريا من السعودية.
وتلقى ليفاندوفسكي خلال الأيام القليلة الماضية، عرضا سعوديا، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم، مقابل 100 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.
ووفقا للإعلامي الرياضي فرناندو بولو عبر صحيفة "موندو ديبورتفو" الإسبانية، أغلق ليفاندوفسكي الباب أمام الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الصيف القادم.
وكشف بولو في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن أن المهاجم البولندي البالغ من 36 عاما، يرغب بالاستمرار في صفوف الفريق الكتالوني، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025.
ومن ناحيته.. لا يزال مسؤولو برشلونة، يثقون في قدرة ليفانوفسكي على التألق خلال الموسم الرياضي القادم، إلا أن هناك شكوكا بشأن قدرته على استكمال عقده، الذي يمتد حتى 30 يونيو 2026.
وأعلن فيرناندو بولو أنه بناء على ذلك، فإن خطة نادي برشلونة، هي استمرار ليفاندوفسكي مع الفريق الأول، حتى صيف عام 2025، ثم البحث عن مهاجم عالمي، يقود المشروع الجديد، حيث يبقى الحلم الأكبر هو النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
ملاعب
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