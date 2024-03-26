الجمارك: بدء العد التنازلي لإلزامية تطبيق النظام الإلكتروني للموافقات المسبقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أنهت دائرة الجمارك الأردنية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء مرحلة إلزامية تطبيق نظام الموافقات المسبقة الالكتروني . ودعت الجمارك السادة المستوردون إلى ضرورة المبادرة بإستصدار رخص الاستيراد إلكترونيا تمهيداً لبدء التطبيق الإلزامي لنظام الموافقات المسبقة إلكترونيا إعتبارا من الاول من أيار القادم حيث سيتم استقبال وتنظيم البيانات الجمركية والموافقات اللازمة لها إلكترونيا فقط .



وكانت دائرة الجمارك الأردنية قد أطلقت نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني في وقت سابق من هذا العام بالاضافة الى تفعيل 45 خدمة إلكترونية متعلقة بالنظام لتسهيل عمليات التجارة والتخليص على البضائع. وتهيب الجمارك الاردنية بالإخوة المستوردين ضرورة تجديد الرخص الصادرة ورقيا من الجهات الحكومية (مؤسسة الغذاء والدواء ،المواصفات والمقاييس ،وزارة الزراعة ،وزارة البيئة ) بالإضافة الى الجمارك الاردنية واستبدالها برخص الكترونية لتسهيل اجراءات التخليص على البضائع التي سيتم استيرادها بعد 1/ 5/ 2024 ولما يتميز به النظام من توفير الوقت والجهد والكلفة عليهم من خلال ربط تلك الموافقات الالكترونية على البيانات الجمركية بعدد من الجهات الحكومية المعنية بالموافقات وإمكانية إنجاز البيانات مسبقا قبل الوصول وبشكل متزامن والكتروني.



وتسعى دائرة الجمارك الاردنية ومن خلال المشاريع التي اطلقتها وكان آخرها مشروع الموافقات المسبقة والرخص الاردني، ومن قبل ، مشاريع النافذة الوطنية ، ودمج الجهات الرقابية الحكومية تحت مظلة دائرة الجمارك الاردنية، وكذلك مشروع القائمة الذهبية، وغيرها من المشاريع والاجراءات المؤتمتة والخدمات الالكترونية ، الى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين واحداث نقلة نوعية في قطاع التجارة من خلال توفير بيئة استثمارية تجارية أسرع وأبسط وأكثر شفافية وتبسيط إجراءات الموافقات على الإستيراد والتصدير عن طريق المعاملات الإلكترونية وتقليل زمن المعالجة وتوحيد التواصل بين الشركات والدوائر الحكومية المعنية.