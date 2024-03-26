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الجيش اللبناني ينجح في تحرير شاب سوري اختطفته عصابة في بعلبك

3/26/2024 8:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفّذت وحدة من الجيش اللبناني بمشاركة دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل أفراد عصابة متورّطة في اختطاف شاب سوري في بلدة مقنة - بعلبك، وتمكنت من تحرير المخطوف.


وأوضح بيان للجيش اللبناني، اليوم، أن عصابة مسلحة أقدمت أمس على خطف السوري (م.ش.ع.) من منزله في منطقة يونين - بعلبك، وطلب الخاطفون فدية مالية كبيرة لإطلاق سراحه.
وتابع البيان، على الأثر، نفّذت وحدة من الجيش بمشاركة دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل أفراد العصابة في بلدة مقنة - بعلبك، وتمكنت المديرية من تحرير المخطوف، كما أوقِف أحد الخاطفين، (ي.م.)، وضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.


وسُلمت المضبوطات وتمّت مباشرة التحقيق مع الموقوف، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف بقية المتورطين.

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