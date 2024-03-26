الجيش الروسي يضرب مواقع للمخابرات والصناعة الدفاعية الأوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها وجهت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ضربة مكثفة لمركز صنع القرار ومواقع المخابرات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.



وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه خلال اليوم الماضي، شنت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر والبر وطائرات بدون طيار على مراكز صنع القرار ومنشآت جهاز أمن الدولة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وكذلك على مواقع للتشكيلات القومية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.



وأكدت الدفاع الروسية أنه تم إصابة كل المواقع المستهدفة وأن الضربة حققت هدفها.



روسيا اليوم



