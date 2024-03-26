منظمة: إسرائيل ألقت 45 ألف قنبلة على غزة 3 آلاف منها لم تنفجر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" الدولية الإنسانية إن "إسرائيل" ألقت 45 ألف قنبلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي وحتى منتصف كانون الثاني الماضي، لكن 3 آلاف منها على الأقل لم تنفجر ما يشكل خطرا يهدد سكان هذا القطاع المحاصر.



ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن نائب مدير العمليات الدولية، جان بيار ديلومييه، قوله "ثمة 3 آلاف قنبلة ألقيت على غزة لم تنفجر، وستشكل خطرا إضافيًا على المدنيين عند العودة إلى المناطق التي نزحوا منها في الوقت الذي يتعين فيه توزيع المساعدات الإنسانية".



وقال ديلومييه الذي زار مدينة رفح جنوبي القطاع خلال الحرب الحالية، إن منظمته تنتظر وقف إطلاق النار في غزة كي تتضح لديها الرؤية بهذا الشأن وتبدأ أعمال إزالة الألغام والقنابل التي خلفتها الحرب.