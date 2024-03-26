Tuesday, 26 March 2024 03:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمة: إسرائيل ألقت 45 ألف قنبلة على غزة 3 آلاف منها لم تنفجر

3/26/2024 8:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" الدولية الإنسانية إن "إسرائيل" ألقت 45 ألف قنبلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي وحتى منتصف كانون الثاني الماضي، لكن 3 آلاف منها على الأقل لم تنفجر ما يشكل خطرا يهدد سكان هذا القطاع المحاصر.


ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن نائب مدير العمليات الدولية، جان بيار ديلومييه، قوله "ثمة 3 آلاف قنبلة ألقيت على غزة لم تنفجر، وستشكل خطرا إضافيًا على المدنيين عند العودة إلى المناطق التي نزحوا منها في الوقت الذي يتعين فيه توزيع المساعدات الإنسانية".


وقال ديلومييه الذي زار مدينة رفح جنوبي القطاع خلال الحرب الحالية، إن منظمته تنتظر وقف إطلاق النار في غزة كي تتضح لديها الرؤية بهذا الشأن وتبدأ أعمال إزالة الألغام والقنابل التي خلفتها الحرب.

MENAFN26032024000208011052ID1108022313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث