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المنتخب الوطني يواجه باكستان اليوم ضمن التصفيات الآسيوية

3/26/2024 8:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، وصيف كأس آسيا 2023، لتجديد الانتصار على نظيره الباكستاني، الثلاثاء، على أرضه بعد أن فاز في إسلام أباد بثلاثية دون مقابل، وذلك في رحلة بحثه عن تأهل أول إلى المونديال.
وتتصدر السعودية حاليا ترتيب المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات بالعلامة الكاملة (9 نقاط من أصل 3 مواجهات)، فيما يتشارك منتخب "النشامى" مع طاجكستان المركز الثاني بـ 4 نقاط لكل منهما وأخيرا باكستان برصيد خال من النقاط.
وأكد المدرب المغربي للمنتخب الوطني الحسين عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الاثنين، بأن "المنتخب يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث وتسجيل أكبر عدد من الأهداف".
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.
وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
بدوره أعلن اتحاد كرة القدم، بيع غالبية تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الباكستاني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على ملعب عمّان الدولي.
وقال الاتحاد لـ "المملكة"، إن ألفي تذكرة فقط تقريبا متاحة للبيع على الموقع الإلكتروني للدرجتين الأولى والثانية، علما بأن الملعب الذي سيحتضن المباراة يتسع لقرابة 17 ألف مشجع.
وأشار إلى بيع جميع تذاكر الدرجة الخاصة.

ملاعب

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