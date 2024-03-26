Tuesday, 26 March 2024 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإعلامي الحكومي بغزة: استشهاد 18 فلسطينيا بسبب الإنزال الخاطىء للمساعدات

3/26/2024 8:09:48 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • مجلس النواب، يعقد الثلاثاء جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024
  • مجلس النواب يوافق على منح دقيقتين لكل نائب للحديث تحت القبة في مناقشة مشروع قانون العفو العام والشروع بمناقشته دون إحالته إلى اللجان المختصة.
  • المنتخب الوطني لكرة القدم، يتطلع الثلاثاء لتجديد الانتصار على نظيره الباكستاني، على أرضه بعد أن فاز في إسلام أباد بثلاثية نظيفة.
  • حركة حماس تؤكد استعدادها "للانخراط فورا" في عملية تبادل للأسرى "تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".
  • مجلس الأمن، يعقد الثلاثاء جلسته الشهرية المفتوحة بشأن القضية الفلسطينية، تليها جلسة مشاورات مغلقة.
  • تكون الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. "الإعلامي الحكومي" بغزة: استشهاد 18 فلسطينيا بسبب الإنزال الخاطىء للمساعدات 03/26/2024 - 14:31 وكالا

    أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد 18 مواطناً فلسطينيًّا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ بينهم (12) غرقاً و (6) بسبب التدافع.

    وقال "الإعلامي الحكومي" في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء: "استشهد خلال الساعات الماضية 18 مواطناً مدنياً فلسطينيًّا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ، بينهم 12 مواطناً استشهدوا غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، حيث دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر مما تسبب بغرق العشرات استشهد منهم 12 مواطناً، كما استشهد 6 فلسطينيين آخرين نتيجة التدافع في أكثر من مكان كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئٍ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة، حيث باتت عمليات إنزال المساعدات من الطائرات تُشكل خطراً فعلياً على حياة المواطنين الجوعى".

    وأضاف: "لطالما حذّرنا جميع الدول التي تنفّذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات من خطورة إجراءاتها الخاطئة، لأن جزءاً من هذه المساعدات يُلقى في البحر، وجزءاً منها يُلقى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجزءاً منها يُلقى في المناطق الخطرة، مما يُعرّض حياة المواطنين الجوعى للخطر الشديد، وها هو نفس السيناريو يتكرر".

    ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى "وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة المسيئة والخاطئة وغير اللائقة وغير المُجدية، وفتح المعابر البرية بشكل فوري وسريع من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من الجوع ويعاني من النقص الحاد في الغذاء للشهر السادس على التوالي".

    وأعرب عن استنكاره وإدانته البالغة "لجريمة إغلاق المعابر ولجريمة حرب التجويع ولجريمة الحصار الظالم ولجريمة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بكل وحشية وانتقام".

    وحمل "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم مجتمعة والتي وقف العالم عاجزاً عن إيقافها ووضع حداً لها في ظل استمرار عمليات التجويع والقتل والإبادة الجماعية".

    كما طالب "كل المنظمات الأممية والدولية وكافة الدول بالقيام بدورها المنوط بها، وإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، والخروج من مربع الإدانات والتنديد والصمت وممارسة دوراً عملياً لوقف سياسة التجويع وفتح المعابر فوراً ووقف المجازر المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء".

    ولليوم 172 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

    وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا و333 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و694 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

    أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad

    MENAFN26032024000209011053ID1108022311


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث