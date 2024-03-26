شهر رمضان: تراجع الاهتمام بالثقافة وتفضيل الاحتياجات الترفيهية

غاب هذا العام معرض الكتاب الذي نظمه اتحاد الناشرين الأردنيين لأول مرة العام الماضي خلال شهر رمضان، بهدف تعزيز عادة القراءة، وإبراز أهميتها خلال هذا الشهر،

إلى جانب دعم دور النشر الأردنية، والمنتجين الثقافيين من خلال عرض إصدارات متنوعة من الكتب بأسعار تشجيعية.

إلا أن هذه المحاولة الأولى لإقامة المعرض خلال رمضان، لم تكن ناجحة كما كان متوقعا، حيث كان الاهتمام من قبل الجمهور ضعيفا، ولم يغط تكاليف إقامة المعرض، مما أدى إلى مواجهة تحديات عديدة.

يشير رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس، في حديثه لـ "عمان نت" إلى أن هناك عوامل عديدة أثرت على

عدم تكرار هذه التجربة وإقامة المعرض، منها دخول رمضان في فصل الشتاء، وتراجع الظروف الاقتصادية، وتعاطف المواطنون مع أحداث غزة.

ويضيف أبو فارس أن الاتحاد قام باستبدال هذه الفعالية

في تنظيم معارض خلال فصل الصيف في عدة مناطق في المنطقة،

تفاديا للتحديات التي واجهت إقامة المعرض خلال شهر رمضان.

في شهر رمضان، يظهر تراجع ملحوظ في مستوى الاهتمام بالثقافة والتعليم واكتساب المعرفة بين الأفراد، نظرا لتراجع اختلاف عادات الأفراد في فهم ثقافتهم خلال شهر رمضان، وتنوع القنوات الفضائية المتاحة التي تقدم محتوى متنوعا خلال هذا الشهر، مما يؤثر على الطقوس والعادات الرمضانية التقليدية.



الكاتبة ومديرة دار الدحنون للنشر، رانيا الجعبري، ترجع ذلك إلى

تغير نمط الحياة والأنشطة اليومية، على الرغم من أن شهر رمضان يمكن ان يمنح الأشخاص وقتا للتثقيف، إلا أن الاهتمام يتجه نحو الأمور الترفيهية ووجبات الافطار والعزائم، الثقافة الترفيه أصبحت تتفوق على الثقافة في شهر رمضان، رغم أنه يوجد وقت قصير للعمل أو الدراسة في هذا الشهر، مما يشكل فرصة للاهتمام بالشؤون الثقافية.

وتقترح الجعبري بعض الطرق لتحقيق القراءة خلال شهر رمضان، مثل تخصيص نصف ساعة فقط من الوقت للقراءة بدلا من ساعة كاملة، والتغلب على الخمول الذي قد ينتج عن الصيام عن طريق القراءة بعد الإفطار.





الأردن الخامس دوليا في القراءة

دراسة صادرة عن نتائج مؤشر القراءة العربي، تقدر معّدل القراءة الرقمية الكتب الاكترونية وما ينشر على الإنترنت

بنحو 27 ساعة سنويا، وأن معدل القراءة الورقية في الأردن بـ 22 ساعة سنويا.

وتوضح النتائج أن متوسط عدد الكتب المقروءة سنويا في الأردن يبلغ 50 ساعة، فيما يسجل متوسط عدد الكتب المقروءة بنحو 21 كتابا، فيما توزعت قراءة الأردنيين على 8 كتب بلغة أجنبية و15 كتابا باللغة العربية، و13 كتابا خارج نطاق الدراسة أو العمل و8 كتب لها صلة بالدراسة أو العمل.





وتبين ذات الدراسة إلى أن 36 % من الأطفال يقرأون بشكل يومي، بينما 38% من الاسر الاردنية تعطي القراءة مكانة مهمة في البيت، و5% يفضلون الهدية أن تكون كتابا و 33 % يخصصون وقتا للقراءة، فيما يبلغ متوسط عدد الكتب في المنازل الاردنية بنحو 25 كتابا، مشيرة إلى تصدر لبنان الدول العربية في القراءة، تلتها مصر، المغرب، الامارات، وخامسا الاردن.





تغيرت الاهتمامات

بالمقارنة مع الأعوام الماضية خلال شهر رمضان،

حيث كانت هناك قناتين تلفزيونيتين فقط قبل انتشار الفضائيات بشكل واسع، وكانتا تبثان المسلسلات التاريخية التي كانت تعزز الوعي التاريخي والثقافي للجمهور، نظرا لمتابعتهم مسلسلا واحدا دون تشتت.

وتعتبر

الجعبري أن تنوع القنوات الفضائية خلال شهر رمضان ساهم بشكل كبير في تغيير طقوس وعادات الأفراد بسبب الخيارات المتنوعة، مما جعل كل فرد

له توجها خاصا فيما يرغب بمتابعته.

وتشير إلى أن تعزيز الثقافة والوعي التاريخي هما مسؤولية مشتركة بين الإعلام المحلي والمواطنين، لتعزيز الوعي بهذا الشهر ودور الثقافة من خلال الترفيه والتعليم بطريقة مدروسة، مشيرة إلى أهمية تطوير الإعلام الوطني والتلفزيون الرسمي المحلي ليتناسب مع التغييرات في المجتمع، من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة تلبي رغبات واحتياجات المجتمع، خاصة في شهر رمضان.

من أبرز المسلسلات التاريخية الدينية والتثقيفية، التي قدمتها الدراما العربية وكانت تعرض على شاشة التلفزيون الأردني خلال شهر رمضان مسلسل العبابيد، مسلسل صلاح الدين الأيوبي، مسلسل الزير سالم، مسلسل المرابطون والأندلس.