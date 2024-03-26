احتجاجات أمام منزل الوزير آيزنكوت لمطالبته بالانسحاب من حكومة الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكر موقع "واينت" العبري أن متظاهرين من مجموعات إسرائيلية متعددة تظاهروا أمام منزل الوزير غادي آيزنكوت في "هرتسليا"، وطالبته هو والوزير بيني غانتس "بمغادرة الحكومة على الفور".

وبحسب المتظاهرين فإن "التستر على صفقة الاختطاف من قبل الحكومة ومهزلة قانون التهرب من التجنيد هما الدليل على أن زمن هذه الحكومة قد انتهى، وأن أبناء معسكر الدولة لا يملكون المبرر الأخلاقي للبقاء فيها".

ويُشار إلى أن الوزير في حكومة الطوارئ جدعون ساعر قد استقالته خلال مؤتمر صحفي، قائلًا "مركز الثقل في إدارة الحرب انتقل من الكابينيت (الموسع)، الذي تحول لنوع من برلمان، إلى كابينيت الحرب"، وأضاف أن القرارات المهمة تتخذ في كابينيت الحرب، بينما يكتفي الكابينيت الموسع بمناقشة القضايا العامة.

وأشار ساعر إلى أنه "انضممنا إلى حكومة عارضناها في أعقاب الحرب فقط ومن أجل التأثير على شؤون الحرب فقط. وإذا لم نتمكن من القيام بذلك، لا نستطيع أن نكون في الحكومة".

وأضاف "انضممت إلى الحكومة خلافا لاتفاق صريح مع غانتس كان من المفترض بموجبه أن أكون عضوا في كابينيت الحرب. بالنظر إلى الوراء، ربما كنت مخطئا في ذلك".