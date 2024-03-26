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تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

3/26/2024 8:09:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن القصف المدفعي والفوسفوري استهدف بلدات الماري، وطير حرفا، ويارون، ورميش، ومارون الراس وعيترون، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة مارون الراس.

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