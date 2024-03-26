تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
3/26/2024 8:09:11 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة بلدات في جنوب لبنان.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن القصف المدفعي والفوسفوري استهدف بلدات الماري، وطير حرفا، ويارون، ورميش، ومارون الراس وعيترون، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة مارون الراس.
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