الاحتلال يغلق حاجز دير شرف غرب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز دير شرف العسكري، ومدخل البلدة الغربي.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف والدوار الرئيس على مدخل البلدة الغربي الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ومنعت المركبات من المرور.

وتغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر الحاجز وتعرقل حركة المواطنين في مشهد بات يتكرر يوميا.