Tuesday, 26 March 2024 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يغلق حاجز دير شرف غرب نابلس

3/26/2024 8:09:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز دير شرف العسكري، ومدخل البلدة الغربي.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف والدوار الرئيس على مدخل البلدة الغربي الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ومنعت المركبات من المرور.

وتغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر الحاجز وتعرقل حركة المواطنين في مشهد بات يتكرر يوميا.

MENAFN26032024000205011050ID1108022305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث