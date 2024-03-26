الاحتلال يغلق حاجز دير شرف غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز دير شرف العسكري، ومدخل البلدة الغربي.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف والدوار الرئيس على مدخل البلدة الغربي الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ومنعت المركبات من المرور.
وتغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر الحاجز وتعرقل حركة المواطنين في مشهد بات يتكرر يوميا.
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