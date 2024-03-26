للمرة الأولى.. ترامب ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كان من المفترض أن تكون إمبراطورية الأعمال التجارية لدونالد ترامب في خطر لم يسبق له مثيل، وبدلاً من ذلك، تحول ذلك اليوم إلى أعظم يوم في تاريخ ثروة الرئيس السابق.



في مواجهة الموعد النهائي لدفع غرامة تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار في دعوى احتيال مالي في نيويورك، ألقت عليه محكمة الاستئناف بالولاية حبل النجاة، وخفضت المبلغ الذي كان عليه دفعه إلى 175 مليون دولار - وهو المبلغ الذي يقول إنه سيغطيه.



وفي الوقت نفسه تقريبًا، أنهت شركته الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي "ترامب ميديا أند تكنولوجي جروب" Trump Media & Technology Group عملية اندماج استمرت 29 شهرًا، مما يعني أن الأسهم التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على الورق أصبحت الآن مملوكة رسميًا لترامب.

ويمتلك ترامب ما يقرب من 58% من الشركة الجديدة، ورغم أن ترامب سيُمنع من بيع الأسهم لمدة 6 أشهر على الأقل، لكن الأصول التي يملكها أدت على الفور إلى ارتفاع صافي ثروته في قائمة بلومبرغ.



وزادت ثروته الصافية بأكثر من 4 مليارات دولار، وهذا يعني أنه للمرة الأولى على الإطلاق، انضم ترامب إلى صفوف أغنى 500 شخص في العالم على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بثروة قدرها 6.5 مليار دولار.

