4 % زيادة في الطلب على السفر في الإمارات خلال 2024

نشر سكاي سكانر تقرير «هورايزون»، الذي يسلط الضوء على الرؤى المعمقة والحجوزات وخيارات الوجهات والوجهات الرائجة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويعتمد التحليل على بيانات السفر المعمقة من سكاي سكانر، ومقارنة سلوك المسافرين واتجاهات البحث على أساس سنوي.

الثقة في التخطيط للمستقبل

يخطط المسافرون مسبقاً لرحلاتهم أكثر بالمقارنة مع العام الماضي، ما يشير إلى عودة المواسم التقليدية للسفر في العام 2024. ويظهر المسافرون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ثقة كبيرة مع زيادة في أعداد الرحلات المحجوزة مسبقاً (حصة أكبر للحجوزات من 60 إلى 89 يوماً وفترات الحجز التي تزيد على 90 يوماً).

التفضيلات الإقليمية

اختار 53 % من المسافرين من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا استكشاف وجهات في أوروبا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 % عن العام السابق. وأشار تقرير اتجاهات السفر لعام 2024 الصادر عن سكاي سكانر، إلى ازدياد الطلب من المسافرين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نحو تجارب استكشاف الثقافات خصوصاً في العديد من العواصم الأوروبية التي تشهد تنوعاً في هذه التجارب. وتعد إيطاليا واحدة من أكثر وجهات العطلات جاذبية مع آثارها الشهيرة ومأكولاتها التي لا تقاوم، وكانت في قائمة الوجهات الأكثر رواجاً في المملكة العربية السعودية لثلاث مرات على التوالي.



الرحلات الطويلة

تعد وجهات إسبانيا واليونان من الوجهات الأكثر شعبية التي يتم البحث عنها على سكاي سكانر، حيث انخفض متوسط طول الرحلات قليلاً أو استقر على أساس سنوي في العديد من الوجهات الشهيرة، إلا أن وجهات تتميز برحلات طويلة تعد من الوجهات الشهيرة مثل بانكوك ومدن نيويورك وسيدني.

الوجهات الشائعة



تعكس الوجهات التي تشهد أكبر زيادات سنوية في البحث مزيجاً من الرغبة في استكشاف أماكن جديدة، بالإضافة إلى محطات الوصول الجديدة إلى الوجهات النهائية مثل فيكتوريا في كندا، ومارماجاو في الهند، ومدينة باناما؛ وبول في كرواتيا، وبريشتينا في كوسوفو، كما تشهد لامبيدوزا في إيطاليا زيادة كبيرة في أرقام البحث بين المسافرين من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال أيوب المأمون، خبير السفر في سكاي سكانر: «يضم تقرير «هورايزون» أحدث أفكار عن مشهد السفر المتطور والمألوف. وفيما تعود مواسم السفر التقليدية، ويستمر الطلب على الوجهات الشهيرة، يبحث المسافرون أيضاً عن القيمة، ويستكشفون الخيارات القريبة من بلدانهم. لقد شهدنا طلباً مذهلاً عبر منصات سكاي سكانر في بداية العام، ونتوقع أن يستمر هذا مع اقتراب فصل الصيف. وتفوق سكاي سكانر في سوق الرحلات الجوية العالمية، وسجل أسرع نسبة نمو لعمليات البحث الوصفية في عام 2023».

كما تستمر سكاي سكانر في شراكتها الاستراتيجية مع عدد من أكبر العلامات التجارية، وشركات الطيران، وشركات إدارة الوجهات السياحية في العالم، وتعمل مع شركات مختلفة بما فيها منظمات إدارة الوجهات السياحية مثل Visit California للترويج للوجهات، ودعم الجيل الجديد من أدوات السفر التي تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Bing Chat وLayla، بالإضافة إلى مساعدة شركات الطيران على الترويج لعروضها الفريدة عبر قدرة التوزيع الجديدة، وإطلاق مسارات جديدة بناءً على البيانات الذكية.

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