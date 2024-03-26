إسبانيا: لا توجد أي مخاطرة بشأن استضافة مونديال 2030

أكد خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس، رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، أنهم "في محادثات مع فيفا" منذ الأسبوع الماضي "للسير جنبًا إلى جنب في القرارات التي يجب اتخاذها" بشأن "قضية روبياليس"، لكنه أعاد التأكيد على قوة استضافة بلاده لمونديال 2030 إلى جانب المغرب والبرتغال، والذي لا يرى فيه أي مخاطرة على الإطلاق.

وخلال هذه المحادثات، أعرب المجلس الأعلى للرياضة عن قلقه بشأن موقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأبدى استعداده للتعاون مع الفيفا في حال اتخاذ أي إجراء ضروري من شأنه أن يساعد على استقرار الاتحاد الإسباني.

وقال أوريبيس في تصريحات صحفية خلال حضوره بطولة كأس الملكة لكرة السلة: "ما نفعله أو ما توقفنا عن فعله نود أن يكون بعلم الفيفا وبالتنسيق معه لإيجاد حلول بناءة".

وبسؤاله مباشرة عما إذا كانت تلك القضية ستؤثر على تنظيم مونديال 2030، أجاب أوريبيس "على الإطلاق" وأضاف أنهم تحدثوا مع فيفا "الذي يعلم جيدا أن إسبانيا قادت الترشيح للبطولة"، عندما كان وزيرا للرياضة، "أولا مع البرتغال ثم المغرب".

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