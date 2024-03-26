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هزيمة ثقيلة لمنتخب لبنان أمام أستراليا بالتصفيات الآسيوية المشتركة

3/26/2024 8:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضمن المنتخب الأسترالي التأهل للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عقب فوزه على لبنان بخمسة أهداف دون رد، اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة في الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وكأس آسيا 2027 في كانبيرا.

وضمن المنتخب الأسترالي بذلك أيضاً تأهله إلى كأس آسيا 2027.

وكان كريغ غودوين هو نجم المنتخب الأسترالي بتسجيله هدفين وصنعه لمثلهما.

وافتتح التسجيل كوسيني ينجي في الدقيقة الثانية قبل أن يضيف باسل جرادي لاعب لبنان الهدف الثاني لأستراليا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47، ووقع عقب ذلك غودوين على الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يضيف جون إيرديل الهدف الثالث في الدقيقة 68.

واختتم غودوين الخماسية بتسجيله الهدف الثاني له والخامس للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 81.

وتصدرت أستراليا المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية فيما تجمد رصيد لبنان عند نقطتين في المركز الثالث قبل مباراة بنجلادش ومنتخب فلسطين ضمن الجولة ذاتها.

ويتأهل الفريقان صاحبي المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.

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