مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية "ليكول" تستعد لافتتاح أول مقرّ إقليمي دائم لها في حي دبي للتصميم

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- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 مارس 2024: بعد النجاح الكبير الذي حققته في الشرق الأوسط الدورات الدراسية المتنقلة التي نظمتها ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات في العامين 2017 و2019، تستعد المدرسة لافتتاح مقر رسمي لها في الشرق الأوسط خلال شهر أبريل المقبل، وذلك بالشراكة الإستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم.
تحت إشراف الفنانة كونستانس غيسيه، المصممة العالمية ومهندسة الديكور الداخلي والمصممة السينوغرافية المعروفة، سيبدأ مقر ليكول الجديد (الواقع في المبنى 10 في حي دبي للتصميم) برنامج دوراته التدريبية الموجّهة لعشاق المجوهرات والمبتدئين ابتداءً من شهر أبريل القادم، حيث تركّز هذه الدورات على تاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، وبراعة تقنيات صناعة المجوهرات، ويشرف عليها ويديرها خبراء شغوفون من مؤرخي الفن وعلماء الأحجار الكريمة والصاغة والحرفيون. وبالإضافة إلى الدورات التدريبية، تقدم ليكول أنشطة متنوعة لتعريف الجمهور بجميع جوانب ثقافة المجوهرات، بما في ذلك المعارض، والكتب، وورش عمل الأطفال، ومقاطع الفيديو، والبودكاست، والندوات الحيّة، والحوارات عبر الإنترنت.
كما إنّ مقر ليكول الشرق الأوسط الجديد سيضمّ مساحة عرض ومتجر كتب ومكتبة مطالعة مخصصة لعالم المجوهرات.
وللعلم، فإنه تم فتح باب التسجيل لدورات وورش عمل ليكول المنتظرة! فكونوا على موعد لإلهام شغفكم بالتعلم والإبداع، وتطوير مهاراتكم، وإثراء معرفتكم، والانطلاق في رحلة لا تنسى من الاكتشاف. قم بزيارة موقع ليكول الشرق الأوسط الآن للحصول على مزيد من التفاصيل:
وفي هذا الصدد، قالت ليز ماكدونالد، رئيسة مدرسة ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات: "نحن سعداء بافتتاح مقرّ ليكول الدائم الجديد في حي دبي للتصميم النابض بالحياة. لقد بذلنا ما في وسعنا من أجل استحداث مساحة ترحيبية تتيح للزوار اكتشاف عالم المجوهرات من خلال أنشطتنا المتنوعة، من دورات تدريبية وحوارات ومعارض وورش عمل موجّهة للأطفال".
وبدورها قالت صوفي كلوديل، مديرة ليكول الشرق الأوسط: "ليكول الشرق الأوسط مغامرة جديدة مليئة بالمفاجآت. تتشابك جذورها الفرنسية مع المشهد الثقافي في الشرق الأوسط. سيوفر برنامج أنشطتنا، من دورات تدريبية وندوات ومعارض، العديد من الفرص للتبادل بين الثقافات في منطقة كل شيء فيها ممكن. يسلط هذا المشروع الضوء على مقدار تفانينا في التعليم، والتزامنا بالعطاء. إذ سيتم التبرع بعائدات دوراتنا وندواتنا لصالح الأعمال الخيرية الرامية لدعم تعليم قطاع الشباب، ما يؤكد التزامنا بإثراء نواحي الحياة، وبرعاية مجتمع التعلم والعطاء".
وفي هذه المناسبة، أشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، بأن تنمية المهارات في مختلف مجالات الإبداع وبناء مجتمعات محلية قائمة على التعاون والتفاعل الركيزة الأساسية لأيّ اقتصاد إبداعي يمتاز بالمرونة والقدرة على التكيّف.
وقالت خديجة البستكي: "تُعدّ ليكول من المؤسسات الرائدة عالمياً في تنمية المهارات والمواهب في مجالات الإبداع حيث تحرص على توثيق التعاون والتفاعل بين المواهب الإبداعية، إذ تقدم لمحبّي التصميم المبتدئين فرصة التعبير عن أفكارهم وتفضيلاتهم بشكل إبداعي، في ظلّ تمكينهم من تعلّم مهارات جديدة تحت إشراف نخبة بارزة من الخبراء. نحن على ثقة بأن المقرّ الجديد لمدرسة ليكول في حي دبي للتصميم سوف يسهم في تعزيز وإثراء المشهد الإبداعي بفضل ما يقدمه من مجموعة متنوعة وغنية من البرامج والمعارض المُلهمة للفنانين والمصمّمين والمبتكرين وروّاد الأعمال، الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية رائدة للإبداع وملتقى للمبدعين والمبتكرين والمتخصصين على حدّ سواء".
التزامات ليكول
يترافق تأسيس ليكول في منطقة الشرق الأوسط بالعديد من الالتزامات المميزة، بما في ذلك تعاونها مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) في مكتبة الصفا للفنون والتصميم. فقد أنشأتا معاً ركناً مخصصاً داخل المكتبة يعرض مجموعة مختارة من الكتب برعاية ليكول، ضمن مساحةٍ صُممت خصيصاً لتعزيز وتعميق فهم وتقدير فنون عالم المجوهرات، وأشكال التعبير الثقافي فيه. ويمثل هذا المسعى التعاوني علامة فارقة في إثراء الموارد التعليمية لمجتمع دبي والشرق الأوسط ككل.
وقد أعرب الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الآداب والفنون في دبي للثقافة عن سعادته بافتتاح أول مقرّ دائم لـ"ليكول الشرق الأوسط" في المنطقة، قائلاً: "يمثل افتتاح مقرّ ليكول الدائم في دبي علامة فارقة في مسيرة الإثراء الثقافي والتعليمي في مجتمعنا، إذ أنه يبرز التزام الإمارة بتعزيز تعلم الفنون، ويؤكد تفانينا في الحفاظ على تراثنا الغني في ميدان فنون المجوهرات، والاحتفاء به. ومن خلال هذه الشراكة، تفخر دبي للثقافة بالمساهمة في خلق مساحة نابضة بالحياة تتيح للأفراد الغوص في عالم المجوهرات الرائع، وردم الفجوات الثقافية، وتعزيز الشغف بالإبداع والحرفية".
من جهة أخرى، تفخر ليكول أيضاً بالإعلان عن اختيار دبي العطاء، وهي منظمة خيرية عالمية مقرّها الإمارات العربية المتحدة، كشريك خيري لها، ما يؤكد التزام المؤسستين تجاه الشباب وتمكينهم في المناطق النامية. وبموجب هذا الإعلان، ستتبرع ليكول الشرق الأوسط بنسبة 100% من عائدات دوراتها العامة وندواتها ومؤتمراتها إلى دبي العطاء، لدعم برامجها التعليمية الموجّهة لقطاع الشباب.
يتماشى التزام دبي العطاء بتوفير فرص الحصول على التعليم السليم تماشياً لا تنفصم عراه مع رسالة ليكول الشرق الأوسط الإنسانية الرامية إلى رعاية المواهب والإبداع. فالمؤسستان توجهان جهودهما معاً نحو المبادرات التي تعزز فرص التعليم العادل والمتكافئ، خاصة في المجتمعات المحرومة.
وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: "يكتسب تمكين الشباب أهميةً كبرى في صنع مستقبل أكثر إشراقاً، وفي هذا السياق، نشيد بالدعم الذي تقدمه دار فان كليف أند آربلز من خلال إنشاء أول حرم دراسي دائم لعلامة ليكول في الشرق الأوسط. يتماشى هذا الالتزام بسلاسة مع رسالة دبي العطاء الرامية إلى تمكين قطاع الشباب من خلال التعليم، ودعم جيل مزوّد بالمعرفة والإبداع. إن العائدات الناتجة عن مبادرات ليكول الشرق الأوسط ستسهم بشكل مباشر في برامجنا التعليمية للشباب، ما يؤكد على التزامنا المشترك بتكوين وتجهيز شباب أكثر تمكّناً وتعلّماً على مستوى العالم".
وإذ يسلط هذا الإعلان الضوء على أهمية العمل الخيري في دعم المبادرات التعليمية، فإنه يمهد الطريق أيضاً أمام برامج مبتكرة لإثراء المشهد التعليمي في البلدان النامية. حيث ستعمل دبي العطاء وليكول الشرق الأوسط يداً بيد لاستحداث فرص هادفة ومفيدةٍ للتعلم والتطوير، تعمل في نهاية المطاف على تمكين الأفراد والمجتمعات من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.
يأتي افتتاح مقر ليكول الجديد في الشرق الأوسط بدعم كبير من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ما يعكس التزامها الكبير في تعزيز مشاريع الأعمال وإثراء المشهد الثقافي والتعليمي ليس في الإمارة وحسب وإنما على صعيد المنطقة بأكملها.
وبوصفها جهة حكومية مهمة تدفع مسيرة تطور وازدهار قطاعي الأعمال والسياحة في دبي، تضيف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رؤى وموارد استراتيجية إلى مهمة ليكول الشرق الأوسط المتمثلة في توفير تخصصات تعليمية من الدرجة الأولى للمجتمعات المحلية والمقيمين والزوار على حد سواء. يهدف الطرفان من خلال توحيد جهودهما إلى تنمية منظومة ديناميكية تعزز المشهد الفني وتساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي في الإمارة والمنطقة ككل.
معرض: 3000 عام من الإكسسوارات الزخرفية الصينية
احتفالاً بافتتاحها الكبير، تنظم ليكول معرضاً كبيراً ومدهشاً بعنوان: "3000 عام من الإكسسوارات الزخرفية الصينية" من 26 أبريل إلى 10 أغسطس، حيث سيكتشف الزوار مجموعة مختارة تضمّ مئة تحفة فنية من مجموعة منغديكسوان، إحدى أبرز المجموعات الفنية الخاصة في هونغ كونغ، والتي تمتد جذورها لأكثر من ثلاثة آلاف عام من أعمال صياغة الذهب في الصين. إلى جانب هذه الإبداعات سيتم عرض بلورات وشذرات ذهبية من مجموعة ليكول، ما يسلط الضوء على الأشكال الطبيعية للمعدن الثمين.
المعرض عبارة عن رحلة تتماشى مع شعار مدرسة ليكول، مدرسة فنون المجوهرات: "اكتشاف، دهشة، تعلم".
معلومات عملية
حي دبي للتصميم
المبنى 10 - الطابق الأرضي
الدخول مجاناً
من الثلاثاء إلى السبت، بين الساعة 10 صباحاً و7 مساءً
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نبذة عن ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات
تأسست مدرسة ليكول لفنون صياغة المجوهرات عام 2012 بدعم من فان كليف أند آربلز، وتهدف إلى تعريف الجمهور بجميع جوانب ثقافة المجوهرات. إنها مدرسة تمهيدية، مفتوحة للجميع، دون أي شروط خاصة: المبتدئين ، وهواة الجمع، وأولئك الذين لديهم فضول لعالم المجوهرات.
تقدم ليكول دورات في ثلاثة مجالات رئيسية: تاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، والخبرة العملية في تقنيات صناعة المجوهرات، والتي يدرسها ما يقرب من ستين معلماً ومؤرخاً فنياً وعلماء الأحجار الكريمة والحرفيين بما في ذلك صائغي المجوهرات. تعتمد الفصول الدراسية على الممارسة. يقوم الطلاب بتجربة الإيماءات والمهارات والأدوات، بتوجيه من معلميهم.
تقدم ليكول أيضاً أنشطة أخرى: محادثات حية مجانية وشهرية عبر الإنترنت، ونشر الكتب، والمعارض. كما تم إنشاء ورش عمل إبداعية للأطفال والمراهقين. أصبح لدى ليكول الآن خمس مقرات دائمة: اثنان في باريس، وواحد في هونغ كونغ، وواحد في شنغهاي، وواحد في دبي.
منذ إنشائها، تسافر ليكول بانتظام إلى الخارج، إلى أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط، لإجراء محادثات أو معارض أو برامج و دورات التي يمكن أن تستمر من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، لتساهم مدرسة ليكول لفنون المجوهرات في تعزيز وإبراز ثقافة المجوهرات على المستوى الدولي.
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نبذة عن حي دبي للتصميم:
يشكل حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بيئة أعمال متكاملة متخصصة بالقطاعات الإبداعية بما في ذلك التصميم، والفنون والعمارة والأزياء.
تأسس الحي لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً بارزة لمختلف قطاعات التصميم والإبداع حيث استقطب منذ تأسيسه كبرى الشركات العالمية وأبرز الشركات الناشئة وأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث يوفر الحي البيئة الداعمة للأعمال والبنية التحتية المتقدمة والموقع الاستراتيجي التي تساعد الشركات والمواهب على الابتكار والنمو والازدهار، وبما يسهم في تعزيز اقتصاد دبي ويؤكد موقع الإمارة العالمي في مجالات الثقافة والفنون والتصميم، ويعزز مكانتها كمدينة مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم.
ويعد حي دبي للتصميم وجهة نابضة بالحياة حيث يضم مجموعة متنوعة من المتاجر صالات العرض لأبرز العلامات التجارية. كما يحتضن العديد من المصممين المحليين ومن مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك مجموعة من كبرى شركات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي.
وبفضل مكانته المميزة لدعم المواهب المحلية والعالمية، يقدم حي دبي للتصميم أجندة سنوية حافلة بالفعاليات والشراكات الإستراتيجية مع منصات بارزة مثل أسبوع دبي للتصميم وأسبوع دبي للموضة وSole DXB. كما يقيم الحي الفعاليات التخصصية والنشاطات الدورية وورش العمل وبرامج تعليمية موجهة لجميع الأعمار.
ويضم حي دبي للتصميم حاضنة أعمال in5 للتصميم التابعة لمجوعة تيكوم التي توفر منصة متكاملة لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة تسهم في تطوير الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس وتوفير البيئة الملائمة للشركات الناشئة للنمو والازدهار. ويضم الحي أيضاً معهد دبي للتصميم والابتكار DIDI، الجامعة الوحيدة في المنطقة المخصصة كلياً للتصميم والابتكار، والتي تُقدّم منهاجًا تم إعداده بالتعاون مع مؤسسات مرموقة تشمل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومدرسة بارسونز الجديدة للتصميم.
يضم الحي أيضًا "ذا بلوك" وهي وجهة ترفيهية في الهواء الطلق تقع على ضفاف القناة المائية وتقدّم مجموعة متنوعة من المساحات الخارجية والترفيهية بما في ذلك ملعبين لكرة السلة وكرة الطائرة، ومنتزهًا للتزلج، وصالة رياضية خارجية، وجدارًا للتسلق.
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نبذة عن هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة):
تلتزم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي، انطلاقًا من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب.
تحرص "دبي للثقافة" على إحياء وصون الإرث التاريخي للإمارة، وتطوير الأطر التنظيمية للقطاع الثقافي والإبداعي وفقاً لاستراتيجيتها 2020-2025، والممكنات التي تسهم بتفعيلها لدعم المواهب، من خلال استثمار أصولها الثقافية والفنية والتراثية المتمثلة في إدارة ستة معالم تراثية بارزة، و خمسة متاحف، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، و ثمانية فروع لمكتبات دبي العامة في الإمارة، بما يُسهم في خلق منظومة اقتصادية محفزة للصناعات الثقافية والإبداعية.
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نبذة عن دبي العطاء:
منذ تأسيسها، تعمل "دبي العطاء"، و هي جزء من "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، على توفير فرص التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النامية من خلال تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي تتسم بالفاعلية والاستدامة ,والقابلة للتوسع. وحتى اليوم، نجحت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في إطلاق برامج تعليمية لمساعدة ما يزيد عن 24 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً.
وتلعب "دبي العطاء" دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. علاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجًا استراتيجيًا لتحسين مستوى التحاق الطلاب ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية الذي يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المعوية في المدارس، والتغذية المدرسية، وتوفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية في المدارس.
دبي العطاء هي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير (IACAD)، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي. وتعتبر المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مخولة بجمع التبرعات من خلال التبرعات المباشرة أو حملات جمع التبرعات، فضلاً عن إستخراج جميع التصاريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
يعتبر العمل التطوعي أداة قوية بالنسبة لدبي العطاء من أجل إشراك أفراد المجتمع في مواجهة تحديات التنمية. تجمع دبي العطاء كافة أطياف المجتمع الإماراتي من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية المرتبطة بمهمتها العالمية.
للمزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني:
نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي "دبي للاقتصاد والسياحة":
إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.
ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.
وتعتبر "دائرة دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.
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