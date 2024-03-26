(MENAFN
- Edelman) بينانس تُطلق مبادرة "ردّ الجميل للعالم" لإطعام الأسر في رمضان
تهدف مبادرة "بينانس" الرمضانية الخيرية، بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية المعروفة؛ مثل مؤسسة الخدمات، إلى توفير الإمدادات الغذائية لأكثر من 1500 أسرة في أنحاء مصر وغزة والمغرب وباكستان خلال شهر رمضان، وتقديم دعم مستهدف على أرض الواقع للمحتاجين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز ثقافة التعاطف بشكل مباشر.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 مارس 2024: أطلقت "بينانس" Binance المنصّة العالمية الرائدة لتقنية بلوك تشين ومزوّد البنية التحتية للعملات الرقمية، خلال شهر رمضان المبارك، مبادرة "ردّ الجميل للعالم"، إدراكاً منها لأهمية مساعدة المحتاجين بشكل مباشر، وبذل جهود عملية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، أبرمت المنصّة شراكات مع منظمات معترف بها في جميع أنحاء مصر وغزة والمغرب وباكستان لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً للدعم؛ مثل مؤسسة الخدمات، وهي منظمة غير سياسية وغير حكومية وغير ربحية تقدم خدمات إنسانية وخدمات رعاية اجتماعية للمجتمعات في جميع أنحاء باكستان، لضمان وصول مساعدات "بينانس" إلى الأيدي الصحيحة في الوقت المناسب.
وخلال الشهر الفضيل، تسعى "بينانس" إلى تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية عبر توزيع الصناديق الغذائية المليئة بالمواد المغذية وغير القابلة للتلف؛ مثل الأرز والمعكرونة والفاصوليا والسلع المعلبة، والتي تم شراؤها بالكامل من الموردين المحليين. ولا تقتصر المبادرة على دعم المجتمع فقط، بل توفر للعائلات أيضاً الوسائل اللازمة لإعداد وجبات صحية. وبالنسبة لغزة على وجه التحديد، ستتضمن صناديق "بينانس" الغذائية وجبات جاهزة للأكل من شركة "ميتشل"، أقدم شركة أغذية في باكستان، مما يضمن حصول أولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة على الغذاء بصورة مباشرة.
ومن الجدير بالذكر أن انعدام الأمن الغذائي ما يزال يشكل قضية ملحة في أماكن كثيرة من العالم. وخلال شهر الصيام، تكتسب أهمية الطعام والتغذية بعداً جديداً، حيث تجتمع العائلات معاً لتناول الإفطار. ومع ذلك، لا تجد كلّ طاولة ما يكفيها من الطعام. وتهدف "بينانس" من خلال توزيع صناديق المواد الغذائية إلى منح الأمل والقوت للمحتاجين. كما أن مهمتها تتجاوز مجرد توزيع الغذاء؛ حيث تتعلق بتعزيز ثقافة الرحمة والعطاء. ومع تقديم هذا الدعم، لا تهدف "بينانس" إلى تلبية الاحتياجات الفورية فقط، بل تطمح لإلهام تحرّك أوسع من اللطف والوعي عبر المجتمعات خلال الشهر الكريم.
وانطلاقاً من ثقة "بينانس" بقوّة المجتمع، فإن أهداف مبادرة "ردّ الجميل للعالم" في مصر وغزة والمغرب وباكستان لا تتوقف عند توصيل صناديق المواد الغذائية فحسب؛ بل تهدف إلى توجيه رسالة تضامن ودعم، وتسعى إلى توحيد الجهود في شهر رمضان لإحداث الفارق، ونشر الأمل، ودعم العائلات المحتاجة، وإظهار القوة المذهلة لمجتمع "بينانس".
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