مجموعة "ثري دي اكس بي" تُشارك في قمة الطاقة والاستدامة في دبي

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 مارس 2024: اختتمت مجموعة "ثري دي اكس بي"، الشركة المتخصصة في توفير حلول البناء ثلاثي الأبعاد، مشاركتها في قمة الطاقة والاستدامة 2024 والتي انعقدت في منتجع حبتور جراند في دبي.
وقد كانت قمة الطاقة والاستدامة في دورة انعقادها الثالثة 2024 بمثابة منصة محورية لقادة القطاع والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة للتعاون في تعزيز جهود الاستدامة بعد مؤتمر (كوب 28). وشددت قمة هذا العام على الحاجة الملحة لقطاعي البناء والطاقة لتسريع مبادرات إزالة الكربون وتحقيق أهداف صافي الصفر.
ومن جانبه، قال بدر راشد البلوشي، رئيس مجموعة "ثري دي اكس بي": "سبق وأن أصدرت إمارة دبي مرسوماً ينظم استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء في الإمارة. ويهدف المرسوم إلى تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي ودولي لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما يهدف كذلك إلى تحسين الكفاءة في مشاريع البناء وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية وجذب الشركات الرائدة في هذا القطاع إلى دبي كجزء من تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع اعتماد التقنيات المتقدمة في الإمارة. وإن مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات تأتي انطلاقا من المساهمة في ذلك".
وفي مشاركته في أعمال القمة، قدّم باسل خالد، المدير الفني ومدير المصنع في مجموعة "ثري دي اكس بي" أفكاره في الحلقة النقاشية حول "المواد المستدامة وإزالة الكربون من مواقع البناء". وتناولت الجلسة العديد من الموضوعات المهمة بما في ذلك طرق إزالة انبعاثات الكربون وتحديد المواد البديلة واستكشاف التقنيات المبتكرة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد من أجل التنمية المستدامة.
وقال خالد: "في سعينا لتحقيق التنمية المستدامة، يمثل إعطاء الأولوية للمواد الصديقة للبيئة في سلاسل التوريد أمراً مهماً في مجموعة "ثري دي اكس بي"، حيث نستفيد من شبكتنا لضمان التدفق المستمر للمنتجات المستدامة، وبالتالي المساهمة في جهود إزالة الكربون على مستوى القطاع".
وأكّد خالد كذلك على الإمكانات التحويلية للطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات البناء المعيارية في تعزيز التنمية المستدامة، حيث قام بتسليط الضوء على فوائدها من حيث الكفاءة وتوفير الموارد.
وقال خالد: "تقدم التقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد فرصاً لتبسيط العمليات وتقليل النفايات. كما أن هذه الابتكارات تفتح المجال للتنمية المستدامة على مستوى العالم. ونحن في مجموعة "ثري دي اكس بي" نقف في طليعة الشركات في القطاع الخاص لتطبيقها".
وأضاف خالد: "إننا سعداء بالمشاركة في قمة الطاقة والاستدامة" والمشاركة في النقاشات المهمة عن إزالة الكربون في قطاع البناء. وإننا في مجموعة "ثري دي اكس بي" ملتزمون بالحلول المستدامة الرائدة التي تقود التغيير الايجابي في القطاع، وقدّمت هذه القمة منصة فعَّالة لتبادل الأفكار والاستراتيجيات مع الزملاء في القطاع من المؤسسات الرائدة".
وإنطلاقاً من مكانتها الراسخة في مجال تقنيات البناء المستدامة، تظل مجموعة "ثري دي اكس بي" ملتزمة بدفع التحول الإيجابي في القطاع من خلال تطبيق واستخدام ممارسات ومواد صديقة للبيئة، مما يساهم في بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة.
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