إذاعة البحرين تفوز بذهبية "جوائز ريبراند 100 العالمية" لعام 2024 تقديراً للتحول الديناميكي لعلامتها التجارية

(MENAFN
- Yoiku PR) المنامة، البحرين، 26 مارس 2024: أعلنت شركة راديو البحرين، الإذاعة التي أصبحت إحدى العلامات البارزة في المشهد الإذاعي الناطق باللغة الإنجليزية في المملكة والمؤسسة الإذاعية ذات الشعبية الواسعة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن فوزها بجائزة دولية مرموقة أخرى هي (جائزة التميز) الذهبية خلال حفل توزيع "جوائز ريبراند 100 العالمية" لعام 2024 في نيويورك.
ويأتي الفوز بهذه الجائزة بعد التحول الملحوظ في العلامة التجارية للإذاعة والتي تم ابتكارها بالشراكة مع يونيسونو، وكالة الاستشارات الاستراتيجية الرائدة في مجال العلامات التجارية، وتضيف إلى محفظتها من الجوائز بما في ذلك الجوائز الثلاث (ذهبية وبرونزيتين) التي فازت بها العلامة التجارية الجديدة العام الماضي خلال حفل توزيع "جوائز ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا".
وتعتبر "جوائز ريبراند 100 العالمية" هي واحد من أهم الجوائز وأعرقها في مجال إعادة تصميم العلامات التجارية على مستوى العالم، وتشارك فيها مجموعة من الوكالات العالمية الرائدة في هذا المجال. وفازت العلامة التجارية لإذاعة البحرين بالجائزة بعد منافسة قوية واجهت فيها علامات تجارية مختلفة تعد من بين الأفضل في العالم. ويتم إقامة حفل توزيع "جوائز ريبراند 100" كل عامين، حيث تختار لجنة التحكيم أفضل 100 علامة تجارية من جميع أنحاء العالم.
وبمناسبة الفوز بهذه الجائزة، قال السيد خالد محمد مطر، رئيس مجلس إدارة شركة راديو البحرين: "إن أي إعادة لهيكلة الأعمال تتطلب التغيير على المستوى الجذور. ويُكرم هذا الإنجاز استراتيجية إذاعة البحرين الجديدة وهويتها البصرية المبتكرة ويساعد في التعريف بالتوجه الاستراتيجي الجديد للمحطة. ونظراً للمكانة البارزة التي تتمتع بها شركة راديو البحرين على المستوى المحلي وفي دول مجلس التعاون الخليجي، فقد كنا بحاجة إلى شريك خبير يمكننا الوثوق به. ومع حصولنا على العشرات من الجوائز الدولية حتى الآن، بات من الجلي أننا قد وفقنا باختيارنا لوكالة يونيسونو حيث أثمر التعاون معها عن نجاحات متميزة. وتكتسي هذه الجائزة بأهمية كبيرة إذ ترسخ مكانتنا على الخارطة العالمية. إن العلامة التجارية الجديدة لم تسهم في خلق التصور الصحيح للمحطة لدى جماهيرنا وشركائنا فحسب، بل عززت أيضاً من استراتيجية أعمالنا الجديدة".
من جانبه، أعرب السيد ليام فاريل، المدير التنفيذي الإبداعي في يونيسونو، عن سعادته بهذه المناسبة بالقول: "نحن نحب الموسيقى ونحب العملاء الذين يحبون الموسيقى. لقد كان تعاوننا مع هذه الإذاعة موفقاً للغاية ونحن سعداء بجميع الجوائز التي فازت بها نتيجة هذا التعاون، وخاصة جائزة ريبراند 100 الأخيرة، والتي تأتي كشهادة عالمية تؤكد نجاح شراكتنا هذه".
ومن خلال التعاون الوثيق بين الطرفين، ابتكرت شركة راديو البحرين ووكالة يونيسونو إطار عمل استراتيجي يهدف إلى تعزيز التعبير الملهم عن العلامة التجارية. وكان محور هذا التحول هو الكشف عن شعار العلامة التجارية التي يؤكد على حب الموسيقى، و يجسد التزام المحطة بتقديم برامج موسيقية متفردة وإنشاء قنوات تواصل ممتعة مع المستمعين. ومن خلال شخصيتها المتميزة على الهواء والتي تميزها عن غيرها من المحطات، أصبح الاستماع إلى الإذاعة شبيهاً بجلساتكم مع الأصدقاء حيث تتداولون آخر الأخبار والمستجدات في حياتكم مع خلفية ممتعة من الأغاني لتكون بذلك الاختيار المفضل للجميع في العصر الرقمي. ألحان جميلة مليئة بالحياة تنطلق من راديو البحرين لتجسد شعارها ‘We Play The Hits’
تبث الإذاعة البحرين برامجها المختلفة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقدم إلى مستمعيها من مختلف الثقافات والأعمار مزيجاً مختاراً من أحدث المحتوى الموسيقي والترفيهي، وآخر الأخبار المحلية والعالمية حيث تصل خدمتها إلى 6.5 مليون مستمع.
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