ينام في الصف .. مدرس يحمل طالبه على ظهره إلى منزله لمدة عامين

يعاني تلميذ صيني من الخدر وهي حالة مرضية نادرة حيث يشعر المصابون بها بالنعاس أثناء النهار ويصعب إيقاظهم، ولم يجد معلمه حلاً سوى حمله على ظهره يومياً بانتظام لمدة عامين وتوصيله إلى منزل أجداده.

وتم تصوير شو لونغ جون، وهو مدرس في مدرسة تشونغتشينغ ديانجيانغ الثانوية في جنوب غرب الصين، بواسطة كاميرا مراقبة وهو يحمل صبيًا مراهقًا في حرم المدرسة في 7 مارس، حسبما أفاد موقع الأخبار المحلي cqnews.

كان شو يأخذ الصبي إلى سيارته ويقوم بتوصيله إلى المنزل حيث يعتني به أجداده. ويعاني الطفل من الخدار، وهو ميل شديد للنوم.

مرض الخدار هو مرض نادر للغاية، ويؤثر على 0.03 إلى 0.16 في المائة فقط من البشر حول العالم، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يصيب أي عمر، إلا أنه أكثر شيوعًا بين الأولاد المراهقين، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Paper.

وقال هوانغ شيتشانغ، وهو طبيب من المستشفى رقم 1 بجامعة بكين، لموقع Baidu إنه إذا لم تتحسن الحالة، فقد يفقد المرضى ذاكرتهم تدريجيًا، والقدرة على التركيز، ومهارات التنسيق لديهم.

وكشف شو أنه لاحظ لأول مرة أن الصبي، الذي تم تعريفه باسم ينيوان، ينام بشكل مفرط منذ حوالي عامين، وقام برش الماء على وجه الصبي أو قرصه في محاولة لإيقاظه، لكن الأمر لم ينجح.

أبلغ المعلم عائلة ينيوان واقترح عليهم نقله إلى المستشفى حيث قام الأطباء بتشخيص إصابة الصبي بالخدار.

وعلى الرغم من العلاج، إلا أن حالة الصبي لم تشف ولكنها تحسنت قليلاً.

وقال شو إنه شعر بأنه مضطر لأخذ الصبي إلى المنزل ليتم الاعتناء به لأنه كان قلقا بشأن احتمال تعرضه لأي أذى.

واعترف شو بأن حمل الطفل، الذي يزن حوالي 40 كجم، على ظهره عبر أربع مجموعات من السلالم من مسكنه إلى الطابق الأرضي، والمشي لمدة خمس دقائق أخرى إلى موقف السيارات، هي مهمة شاقة، "لا بد لي من المشي ببطء وثبات. قال: "لا أريد أن يسقط الصبي". يذكر أن والدي التلميذ مطلقان ويعيش مع أجداده.

قال أجداد الصبي: "كم هو لطيف المعلم شو، بسبب مساعدته، نحرص على إرسال الطفل إلى المدرسة".

وأكد شو أن مسؤوليته هي أن يفعل ما في وسعه للمساعدة، وأمنيته الوحيدة هي أن يتم علاج اضطراب النوم الذي يعاني منه الصبي.







