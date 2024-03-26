غداً.. قرعة 5 أشواط في كأس دبي العالمي

تقام غداً الأربعاء قرعة 5 أشواط، يتقدمهم الشوط الرئيسي في النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي للخيول 2024، المقرر إقامته يوم 30 مارس الجاري، على مضمار "ميدان العالمي" في الأمسية التي يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد مشارك في السباق، وعلى ضوئها تتحدد حظوظه في السباق في ظل وجود بوابات أكثر تميزاً.

ومن المتوقع أن يشارك في النسخة الثامنة والعشرين 125 خيلاً، من الخيول التي تم اعتمادها، من 14 دولة، ويشارك في الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي 12 خيلاً يتقدمهم حامل اللقب الياباني "أوشبا تيسورو"، للتنافس على جوائز مالية بقيمة 12 مليون دولار.

وتجرى قرعة الشوط الرئيسي بحيث يتم سحب أسماء الخيول بطريقة عشوائية، وفي الوقت نفسه اختيار رقم البوابة التي سينطلق منها بطريقة عشوائية أيضا.

وستجرى القرعة أيضاً لأشواط كل من "القوز سبرنت" لمسافة 1200 متر "عشبي"، والذي يشارك فيه 12 خيلا، و"دبي جولدن شاهين" لمسافة 1200 متر "رملي"، الذي يشارك فيه 14 خيلاً، و"دبي تيرف" للفئة الأولى لمسافة 1800 متر "عشبي" الذي يشارك فيه 16 خيلاً، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 5 ملايين دولار.

كما ستجرى قرعة الشوط الثامن "لونجين دبي شيماء كلاسيك" لمسافة 2410 أمتار، الذي يشارك فيه 12 خيلاً، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 6 ملايين دولار.

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