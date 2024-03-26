مواجهتان مثيرتان في نصف نهائي كرة قدم عجمان الرياضية



تشهد بطولة كرة القدم ضمن النسخة الرابعة للدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، مساء اليوم، مرحلة حاسمة في صراع اللقب من خلال مباراتي الدور نصف النهائي على ملعب مركز كواترو الرياضي.

ويأمل حامل اللقب فريق دائرة البلدية والتخطيط بأن يواصل تفوقه التاريخي في البطولة عندما يلتقي جامعة المدينة عجمان في الساعة العاشرة مساء اليوم، وفي المباراة الثانية يخوض هيئة النقل مواجهة صعبة مع دائرة الميناء والجمارك وذلك في الساعة الحادية عشرة مساء.

وكانت مباريات الدور ربع النهائي قد شهدت تأهل فريقا دائرة البلدية والتخطيط، وجامعة المدينة عجمان إلى نصف النهائي عقب فوزهما على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والقيادة العامة لشرطة عجمان بركلات الترجيح 4-3 بعد إنتهاء المباراتين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وصعد فريق هيئة النقل إلى دور الأربعة بفوزه الصعب على الإدارة العامة للدفاع المدني بنتيجة 2-1، في حين انتهت المباراة الرابعة بانتصار دائرة الميناء والجمارك على مصرف عجمان بنتيجة 3-1.

وتشهد البطولة صراعاً قوياً على لقب الهداف، حيث يتصدر سالم عبد الكريم من دائرة الميناء والجمارك قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، ويتشارك المركز الثاني أربعة لاعبين بتسجيل 5 أهداف، وهم عثمان محمد أحمد من دائرة الميناء والجمارك، وأوا ديجوبو من هيئة النقل، وسوي سيدرك من دائرة البلدية والتخطيط، وجويل أوديناكا من الإدارة العامة للدفاع المدني.

وأعرب عبد العزيز عبد الله نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة،مدير الدورة، عن سعادته بالحضور الجماهيري المميز لمباريات الدور الأول وربع النهائي، متوقعاً أن تشهد مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية حضورا كبيرا، وأشاد بمستوى الأداء والتنافس القوي بين الفرق، مثمناً جهود الإعلام الرياضي في تغطية أخبار البطولة.

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