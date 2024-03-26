الفجيرة للفنون القتالية يتصدر بطولة الاتحاد للمبارزة للمراحل السنية بـ 36 ميدالية



تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية، بطولة اتحاد المبارزة للمراحل السنية للبراعم والأشبال، التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، بحصوله على 36 ميدالية ملونة.

أقيمت البطولة على صالة المزهر في دبي، بمشاركة 140 لاعبا ولاعبة من مختلف أندية الدولة، تنافسوا ضمن الفئات العمرية تحت 11، و15، و17 سنة.

وحصل نادي الفجيرة على المركز الأول بواقع 15 ميدالية ذهبية و8 فضيات و13 برونزية في مختلف الفئات العمرية.

وجاء نادي الشارقة في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات متنوعة مقسمة بين ميداليتين ذهبيتين ومثلهما فضيتين و5 ميداليات برونزية.

وجاء نادى أبوظبي للمبارزة ثالثاً، بـ7 ميداليات متنوعة (ميدالية ذهبية واحدة و4 ميداليات فضية و2 برونزية).

أقيمت البطولة ضمن سلسلة بطولات الاتحاد المحلية المكثفة والتي تقام على مدار الموسم.

وأكد نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن مثل هذه المشاركات والمنافسات التي تستهدف الفئات العمرية للأشبال والبراعم من أجل صقل المواهب الرياضية التي يضمها النادي ويعول عليها أن تكون رافداً مهماً لصفوف المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

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