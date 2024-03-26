مدرب النرويج: لا أضع قمة مانشستر سيتي وآرسنال في الحسبان

يرفض ستاله سولباكن، مدرب المنتخب النرويجي، التفكير في الموقعة النارية المرتقبة ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيصطدم آرسنال، متصدر جدول ترتيب المسابقة حاليا بـ64 نقطةٍ في جعبته، وبفارق الأهداف الإيجابية فحسب عن ليفربول، بمانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث بـ63 نقطة.

ويشعر بعض المتابعين والمراقبين بأن القمة المنتظرة في "استاد الاتحاد" قد تصبح مؤثرةً على هوية البطل في موسم 2023-2024 الجاري.

ويتخوّف مشجعو آرسنال ومانشستر سيتي على الجانب الآخر من إمكانية إصابة نجميهما مارتن أوديجارد وإيرلنج هالاند بمعية المنتخب النرويجي.

ويتحضر الأسود لخوض لقاءٍ وديٍ ضد سلوفاكيا ضمن فترة التوقف الدولي "أيام الفيفا"، وذلك على أرضية "استاد أوليفال" في العاصمة أوسلو.

واعترف سلوباكن في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية بأنه لا يستبعد مشاركة الثنائي في المباراة كاملةً.

وتطرّق ابن الـ56 عاما إلى الموقعة المرتقبة بين فريقيهما الإنجليزيين، فقال، "أنا ببساطةٍ لا أضع ذلك في الحسبان. كقاعدةٍ، فأنا لا أضع الأمر ضمن الحسبان".

ونقل سلوباكن موقف أوديجارد وهالاند من خوض اللقاء الودي ضد سلوفاكيا.

وكشف الدولي النرويجي السابق، "لقد تحدثت إليهما، وكلاهما متحمسٌ للغاية لخوض المباراة. وأعتقد بأننا يجب أن نسعد بذلك".

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