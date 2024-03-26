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فتاة تسحب سلاح شرطي وتصيب نفسها برصاصة قاتلة في لوس أنجلوس

3/26/2024 7:18:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتلت فتاة من أصول أمريكية لاتينية نفسها بطلق ناري تعرضت له خلال عراك مع شرطيين كانوا يحاولون أن يستعيدوا منها مسدساً سحبته من عنصر في شرطة لوس أنجلوس، على ما أفادت قوات الأمن الاثنين.

ووقعت المأساة مساء الأحد في سيتي أوف إنداستري ("المدينة الصناعية") بضواحي لوس أنجلوس، في مركز للشرطة بعد أن طرقت الفتاة الأمريكية اللاتينية الباب، بحسب بيان صادر عن قيادة الشرطة.

وأشار البيان إلى أنه عندما فتح الشرطيون الباب، "ركضت الفتاة المراهقة إلى الردهة، وأمسكت بسلاح الشرطي الناري وأخذته".

وأضاف البيان "اندلع عراك بين العناصر والفتاة المسلحة"، و"أصيبت الشابة بطلق ناري خلال الاشتباك". وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وأعلنت وفاتها.

وقد فُتح تحقيق بالحادثة. وبحسب معلومات أولية، فإن المراهقة كانت في عهدة أسرة حاضنة، وقد اتصل أفراد في هذه العائلة بالشرطة للإبلاغ عن مغادرة الفتاة المنزل بصورة مقلقة.

وأوضح مكتب قائد الشرطة أن "الأب في الأسرة الحاضنة أشار إلى أنها كانت تعاني على ما يبدو من أزمة" مرتبطة باضطراب في الصحة العقلية. وخلال الاتصال، "لم تكن وجهة المراهقة معروفة".

وشددت قيادة الشرطة على أن المأساة "لم تحصل جراء إطلاق نار من جانب شرطي".

وتشهد الولايات المتحدة باستمرار حوادث قاتلة ناجمة عن تدخلات لسلطات إنفاذ القانون تأخذ منعطفاً سلبياً. وبحسب إحصاء مستقل لصحيفة "واشنطن بوست"، قُتل أكثر من 1100 شخص بالرصاص على يد الشرطة في عام 2023.

هذه الأرقام غير رسمية ولا يُطلب من أقسام الشرطة إبلاغ الحكومة الفدرالية بالحوادث.

ويضاف هذا الحدث إلى قائمة طويلة من مآسي الأسلحة النارية في الولايات المتحدة التي تدفع ثمنا باهظا بسبب انتشار هذه الأسلحة في جميع أنحاء البلاد وسهولة الاستحصال عليها.

وتضم البلاد أسلحة فردية أكثر من عدد السكان: إذ إنّ واحداً من كل ثلاثة بالغين يمتلك سلاحاً واحداً على الأقل، ويعيش واحد تقريباً من كل شخصين بالغين في منزل يوجد به سلاح.

ولقي نحو 49 ألف شخص حتفهم بسبب إطلاق النار في عام 2021، أكثر من نصفهم انتحاراً، مقارنة بـ45 ألف شخص في عام 2020، وهي أرقام تتخطى بكثير تلك المسجلة في الدول المتقدمة الأخرى.


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