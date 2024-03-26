غرق 7 فلسطينيين أثناء محاولة التقاط مساعدات ألقتها طائرات في البحر

أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الثلاثاء مقتل سبعة غزيين أثناء محاولتهم جلب مساعدات ألقتها طائرات عبر مظلات وسقطت في البحر.

وقالت الوزارة إن أحدهم توفي فجر الثلاثاء "متأثرا بإصابته غرقاً في بحر شمال قطاع غزة"، فيما غرق الستة الآخرون الإثنين أثناء "محاولتهم الحصول على مساعدات أسقطتها طائرات في البحر". وأصيب ستة آخرون بجروح خلال الحادثة نفسها.





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