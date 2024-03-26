مدرب البرتغال: رونالدو متجوّع لخوض ودية سلوفينيا

أثنى روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، على حماسة كريستيانو رونالدو للمشاركة في السيليساو خلال فترة التوقف الدولي الجارية "أيام الفيفا".

وكان رونالدو قد تغيّب عن المواجهة الودية الماضية امام السويد، والتي حقق خلال المنتخب البرتغالي انتصارا كبيرا بنتيجة 5-2.

وسُمح للأسطورة الحية للنصر السعودي (العالمي) بأن يقضي فترةً من النقاهة على جزيرة "أمهات الشيخ" السعودية في البحر الأحمر، وذلك للتعافي من سلسلةٍ من الاستحقاقات القوية مع ناديه.

ومن المقرر أن يعود رونالدو في المباراة الودية الثانية، والتي ستشهد حلول المنتخب البرتغالي ضيفا على نظيره السلوفيني في العاصمة ليوبليانا.

وأكد مارتينيز بأن صاحب القميص رقم 7 "أظهر انتعاشا، وجوعا للتواجد هناك .. إن رونالدو لاعبٌ دائما ما يكون متحفزا وحده".

وواصل في تصريحاتٍ مقتضبةٍ نقلها موقع "بي سوكر" الرياضي، "ذلك هو الأنموذج الذي لطالما قدّمه رونالدو على مدار مسيرته الاحترافية الطويلة".

وتغنّى مارتينيز بنجمه البالغ من العمر 39 عاما، لافتا، "إنه لا زال يلعب كما لو كان أصغر بـ20 عاما".

وفي ختام تصريحاته، اعتبر المدرب الإسباني بأن الودية ضد سلوفينيا "ستكون مباراةً هامةً لرؤية رونالدو فوق أرضية الملعب".

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