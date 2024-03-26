21 معتقلا في عيادة سجن الرملة يعانون أوضاعا صحية صعبة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 21 معتقلا يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، يعانون أوضاعا صحية صعبة، وبحاجة إلى تدخلات علاجية لإنقاذ حياتهم.

وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن إدارة مصلحة السجون ما زالت تتمادى في انتهاك حقوق المعتقلين، لا سيما المرضى منهم، وتتعمد إهمال أوضاعِهم الصحية الصعبة، ممتنعة عن تقديم العلاج اللازم لهم، مما أدى إلى تفاقم وازدياد خطورة وضعهم الصحي.

وأوضحت أن الظروف الصحية العامة لكافة المعتقلين المرضى صعبة ومعقدة، إذ أصبحوا يعيشون واقعاً جديداً بعد السابع من تشرين الأول/ إكتوبر، إذ طالهم الضرب والتعذيب والحرمان من الأدوية والعلاج والرعاية الصحية.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد أن تمكن محاميها مؤخراً من زيارة عدد من المعتقلين المرضى تبين أن الوضع العام بحاجة الى تدخل حتى يتم إعطاؤهم حقوقهم، وتوفير الرعاية الصحية والطبية لهم، وتقديم العلاجات والأدوية بشكل منتظم، إضافة الى وقف حرمانهم من الطعام الخاص بهم وكافة مستلزماتهم الحياتية.

وحذرت من التقصير الدولي تجاه المعتقلين بشكل عام والمرضى بشكل خاص، مشددا على ضرورة التدخل السريع والجدي لإجبار دولة الاحتلال من أجل الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تعنى بحقوقهم.

يشار إلى أن عدد المعتقلين المرضى يبلغ نحو 800 معتقلا، بينهم 300 يعانون من أمراض مزمنة، وما يقارب 30 مصابون بالسّرطان، والأورام بدرجات متفاوتة.