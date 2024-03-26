الخارجية القطرية تنفي مغادرة الوفد الإسرائيلي والمفاوضات مستمرة

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN-قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بشأن الهدنة في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي مستمرة بين الأطراف على مستوى الفرق الفنية، مضيفاً "نحن في حالة أمل مستمر لكن لا يمكن الحديث الآن عن جدول زمني".





وعكس ما سربه صباح اليوم الإعلام الإسرائيلي بأن الطاقم المهني في فريق المفاوضات الإسرائيلي، سيغادر الدوحة ويعود إلى تل أبيب عقب تعثّر المحادثات، كشف الأنصاري أن جزءاً من الوفد الإسرائيلي "ما يزال موجوداً في الدوحة لأن المفاوضات مستمرة على مستوى الفرق الفنية".





وشدد على أن المحادثات مستمرة في الدوحة ولم ينسحب أي فريق منها رغم الصعوبات على الأرض، قبل أن يضيف "نعوّل على المحادثات على الأرض للوصول إلى هدنة وقرار مجلس الأمن أو أي ضغط دولي في هذا الاتجاه يساعد بالوصول إلى هذا الهدف".





وقال كذلك إنه "لا جديد يمكن الإعلان عنه بخصوص المفاوضات الجارية في الدوحة اليوم سوى أنها مستمرة".





وبخصوص تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس للمرّة الأولى، قراراً يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، قال الأنصاري "لم نر تأثيراً مباشراً لقرار مجلس الأمن الدولي على المفاوضات في الدوحة"، معبراً عن أمله في أن ينعكس إيجاباً على مفاوضات وقف إطلاق النار.





من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الأفكار متجددة خلال المفاوضات، مشيراً إلى ألا علم له بأي مقترحات أميركية جديدة.





وفيما يخص الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور في غزة جراء الحرب الإسرائيلية، قال الأنصاري إن الممر المائي الذي تقوم الولايات المتحدة بإقامته في غزة ليس بديلاً عن إدخال المساعدات الإنسانية عبر البر، معلناً أن طائرة جديدة من المساعدات الإنسانية المقدّمة من قطر إلى غزة ستصل إلى مطار العريش في مصر اليوم.





وشدد على أنه لا بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وذلك "في كل المناطق العاملة فيها وفي غزة تحديداً هناك حاجة ماسة للدعم ولذلك زدنا دعمنا لها ضمن التزامنا بدعم وكالات الأمم المتحدة".