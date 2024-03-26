25 حزيران بداية امتحانات التوجيهي
التاريخ
3/26/2024 7:08:27 AM
(MENAFN
- Amman Net) أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان العام.
وبحسب بيان للوزارة، سيكون أول أيام الامتحان الثلاثاء 25 حزيران المقبل، فيما سيكون آخر أيام الامتحان الاثنين 15 تموز، وستبدأ الجلسة الأولى في تمام العاشرة صباحًا، في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا.
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