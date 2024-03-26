المعكرونة بالبشاميل في رمضان- إليك مخاطر الإفطار عليها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد المعكرونة بالبشاميل من الأطعمة المفضلة عند العديد من الأشخاص، ويرجع السبب إلى مذاقها اللذيذ، ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناولها على الإفطار في رمضان؟في هذا الصدد، حذرت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، من تناول المعكرونة بالبشاميل على وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، لما تسببه من أضرار للجسم.



وأوضحت مروة أن المعكرونة بالبشاميل تشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمي عند الإفطار عليها في رمضان، لأنها من الوجبات الثقيلة على المعدة والأمعاء، مما يسبب:

- عسر الهضم.

- الإمساك.

- الإسهال.

- الحموضة.

- انتفاخ البطن.

- تهيج القولون.



وأضافت أن المعكرونة بالبشاميل من الأطعمة المضرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، بسبب محتواها العالي من الدهون المشبعة والمتحولة.



وأوصت أخصائية التغذية العلاجية متبعي الدايت بالابتعاد عن المعكرونة بالبشاميل نهائيًا، لأنها تسبب زيادة الوزن، ليس لاحتوائها على الدهون فقط، بل لارتفاع سعراتها الحرارية وغناها بالكربوهيدرات البسيطة.



وأكدت أن المعكرونة بالبشاميل قد تسبب الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، لأن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة بها تسبب اضطرابات لمستويات سكر الدم.



واختتمت مروة حديثها بالتشديد على ضرورة ألا تزيد الكمية المستهلكة من المعكرونة بالبشاميل على وجبة الإفطار في رمضان عن قطعة تزن 50 جرامًا، للاستفادة من البروتين وتجنب أضرارها.

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