التربية تعلن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة للعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان العام.



وبحسب بيان للوزارة، سيكون أول أيام الامتحان الثلاثاء 25 حزيران المقبل، فيما سيكون آخر أيام الامتحان الاثنين 15 تموز، وستبدأ الجلسة الأولى في تمام العاشرة صباحًا، في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا.