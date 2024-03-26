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ظاهرة فلكية مميزة تزين السماء الشهر القادم

3/26/2024 7:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان عدة مناطق من الأرض سيتمكنون من رؤية ظاهرة فلكية مميزة في شهر نيسان القادم.


وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز: "في شهر أبريل سيتمكن سكان بعض مناطق الأرض من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب Lyrids المميزة، والتي يعود تاريخ رصدها إلى أكثر من 2.5 ألف سنة".


وأضاف البيان: "وفقاً لمنظمة مراقبة الشهب الدولية فإن ذروة تساقط شهب Lyrids هذا العام ستحدث ليل 21-22 أبريل، ومن المتوقع أن يتمكن عشاق الفلك من رصد 18 شهاباً متساقطاً في السماء كل ساعة".


وأشار العلماء في المركز إلى أن ظروف رصد هذه الظاهرة تكون مناسبة عندما لا يضيء القمر السماء، وعندما تظهر الشهب مرتفعة في السماء فوق خط الأفق، لكن ظروف مراقبة شهب Lyrids هذا العام ستتأثر بسبب ظاهرة اكتمال القمر التي ستحدث في 23 أبريل.
روسيا اليوم

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