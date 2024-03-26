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فقدان نحو 20 شخصاً اثر انهيار جسر بعد اصطدامه بسفينة في ولاية أمريكية

3/26/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انهار جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد أن اصطدمت به سفينة كبيرة، وفقا لمقطع فيديو متداول .


وقالت هيئة النقل بولاية ميريلاند (MTA) إنه تم تحويل جميع حركة المرور
وقال كيفين كارترايت، مدير الاتصالات في إدارة الإطفاء في بالتيمور، لشبكة CNN صباح الثلاثاء، إن أفراد الطوارئ في بالتيمور يبحثون عن "ما يصل إلى 20 شخصًا قد يكونوا في نهر باتابسكو الآن، بالإضافة إلى مركبات متعددة".


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