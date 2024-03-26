فقدان نحو 20 شخصاً اثر انهيار جسر بعد اصطدامه بسفينة في ولاية أمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انهار جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد أن اصطدمت به سفينة كبيرة، وفقا لمقطع فيديو متداول .
وقالت هيئة النقل بولاية ميريلاند (MTA) إنه تم تحويل جميع حركة المرور
وقال كيفين كارترايت، مدير الاتصالات في إدارة الإطفاء في بالتيمور، لشبكة CNN صباح الثلاثاء، إن أفراد الطوارئ في بالتيمور يبحثون عن "ما يصل إلى 20 شخصًا قد يكونوا في نهر باتابسكو الآن، بالإضافة إلى مركبات متعددة".
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