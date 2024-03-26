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حزب الله: إصابات مباشرة باستهداف قاعدة ميرون الجوية

3/26/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال حزب الله اللبناني إن قواته استهدفت قاعدة ميرون الجوية بالصواريخ الموجهة وحققت إصابات مباشرة.
من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة وحدة المراقبة الجوية في ميرون دون إصابات.













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