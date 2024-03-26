حزب الله: إصابات مباشرة باستهداف قاعدة ميرون الجوية

حزب الله: إصابات مباشرة باستهداف قاعدة ميرون الجوية
التاريخ
3/26/2024 7:07:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال حزب الله اللبناني إن قواته استهدفت قاعدة ميرون الجوية بالصواريخ الموجهة وحققت إصابات مباشرة.
من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة وحدة المراقبة الجوية في ميرون دون إصابات.
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