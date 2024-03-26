مخاطر النوم لفترة طويلة في عطلة نهاية الأسبوع

وتنصح الدكتورة بتهيئة ظروف مناسبة للنوم الصحي، مثل استبعاد العوامل التي تعوق الحصول على نوم جيد، مثل التلفاز والهواتف الذكية والكمبيوتر والأجهزة المضيئة والضوضاء.

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