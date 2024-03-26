Tuesday, 26 March 2024 03:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مخاطر النوم لفترة طويلة في عطلة نهاية الأسبوع

3/26/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الدكتورة لاريسا أليكسييفا، إن النوم لفترة أطول في أيام عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى اختلال الروتين اليومي ويسبب مشكلات صحية مستقبلية.
وأوضحت أن الكثير من الأشخاص ينامون في أيام الأسبوع بعد منتصف الليل ويستيقظون في الصباح بفعل المنبه، وعندما يأتي عطلة نهاية الأسبوع يحاولون تعويض قلة النوم.


وأشارت الدكتورة إلى أن هذا النمط يؤدي إلى اختلال في نظام النوم ويسبب مشكلات نفسية وجسدية.


وتوصي بأنه من الضروري أن يذهب الشخص للنوم مبكرًا لتعويض قلة النوم وعدم الانتظار حتى منتصف الليل.


وتنصح الدكتورة بتهيئة ظروف مناسبة للنوم الصحي، مثل استبعاد العوامل التي تعوق الحصول على نوم جيد، مثل التلفاز والهواتف الذكية والكمبيوتر والأجهزة المضيئة والضوضاء.

الكونسلتو

MENAFN26032024000208011052ID1108021970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث