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النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة

3/26/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة.


وعقد مجلس النواب، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بعد أن أدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمالها.


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