النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة
التاريخ
3/26/2024 7:07:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة.
وعقد مجلس النواب، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بعد أن أدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمالها.
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