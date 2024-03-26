إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أتلف قسم الصحة والبيئة في بلدية جرش الكبرى اليوم الثلاثاء، 300 كيلو من اللحوم في إحدى المسالخ في المحافظة لمخالفتها شروط السلامة العامة.



وقال رئيس البلدية احمد العتوم، إن البلدية أتلفت كميات اللحوم في مسلخ البلدية قبل طرحها في الأسواق، بعد إجراء الفحوصات من قبل قسم الصحة والبيئة التابع لها وبعد التأكد بأنها غير صالحة للاستهلاك.

وأضاف أن كوادر البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على الأسواق داخل المناطق التابعة لها، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة والذبح داخل مسلخ جرش.