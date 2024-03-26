إسرائيل ترفض طلب منظمة الصحة العالمية دخول مستشفى الأمل

إسرائيل ترفض طلب منظمة الصحة العالمية دخول مستشفى الأمل
التاريخ
3/26/2024 7:07:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت وكالة رويترز عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها تلقي رفض من إسرائيل على طلب للوصول إلى مستشفى الأمل في غزة.
MENAFN26032024000208011052ID1108021965
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.