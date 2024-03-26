ترينديول تطلق أول مجموعة أزياء من علامتها التجارية الخاصة في منطقة الخليج

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
احتلفت ترينديول أبرز منصات التجارة الإلكترونية الرائدة في العالم بإطلاق مجموعة من الأزياء النسائية الرمضانية التي تحمل شعار علامتها التجارية الخاصة، وذلك في خطوةٍ هي الأولى من نوعها منذ انطلاقتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
تعكس هذه المجموعة معاني وروحية الشهر الكريم، وما يحمله من قيّم إنسانية واجتماعية وعادات أصيلة، حيث تتضمن أزياء تتسم بالرقي والأناقة بأسلوب معاصر، وتتميز بمجموعة متنوعة من الألوان والقصات.
صُممت هذه المجموعة حصرياً من قبل فريق التصميم الداخلي في شركة ترينديول، وتم إنتاجها من قبل أفضل الشركات المصنعة في تركيا، وباتت متوفرة حالياً في جميع نقاط البيع الخاصة بشركة ترينديول في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين والكويت.
تتألف المجموعة من 105 قطعة، وتشمل فساتين الشيفون الرومانسية، وفساتين من الساتان للمناسبات والسهرات، وفساتين متعددة الاستخدام، وعبايات، وقفاطين، ومجموعة من السترات والفساتين المصممة حسب الطلب، بالإضافة إلى القمصان النسائية ذات الياقات والربطات والتفاصيل المميزة على الأكمام.
تعتمد المجموعة أيضاً الكشكشة والأحزمة والأكمام الضخمة وأشكال التنانير متعددة الطبقات، لتحقيق مظهر متناسق ومثالي للتجمعات العائلية ومناسبات الإفطار والسحور.
وختمت يلانديل حديثها قائلةً:” كما حرصنا على إضافة تفاصيل على القطع، التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمظهر المرأة في الشهر الكريم، من خلال استخدام الطيات واللؤلؤ والأحزمة المصنوعة يدوياً من الزهور والخرز. وتأتي العبايات، التي باتت موضة رائجة حالياً في دور الأزياء العالمية، كعنصر مكمل مثالي متعدد الاستخدامات، لتحقيق مظهر محافظ، وفي الوقت نفسه يمكن الاستغناء عنها بسهولة للحصول على مظهر مختلف”.
ستوفر شركة ترينديول الدعم الكامل للمجموعة الخاصة بشهر رمضان، وذلك من خلال حملة تسويقية شاملة تشمل الإعلانات الخارجية والرقمية، بالإضافة إلى إدارة علاقات العملاء والأنشطة التجريبية التي تتضمن متجر متنقل في النخيل مول التابع لمجموعة سينومي في الرياض، وسيستقبل المتجر زواره لمدة أسبوعين.
ويوم الجمعة الماضي، ظهر الممثلان التركيان“سيماي بارلاس”Simay Barlas و”حاليت أوزغور ساري” Halit Özgür Sarı في ظهورهم الأول والحصري في المعرض المتنقل وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر للحفل في مول النخيل بالرياض .
انطلقت شركة ترينديول في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأخير من عام 2023، ونجحت سريعاً في تحقيق مكانة بارزة حيث أصبحت أحد تطبيقات التسوق الأكثر تحميلاً عبر الإنترنت في المنطقة. ومنذ ذلك الحين استقطبت أكثر من مليون متسوق.
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