ترينديول تطلق أول مجموعة أزياء من علامتها التجارية الخاصة في منطقة الخليج

الرياض – أصداف نيوز:

احتلفت ترينديول أبرز منصات التجارة الإلكترونية الرائدة في العالم بإطلاق مجموعة من الأزياء النسائية الرمضانية التي تحمل شعار علامتها التجارية الخاصة، وذلك في خطوةٍ هي الأولى من نوعها منذ انطلاقتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

تعكس هذه المجموعة معاني وروحية الشهر الكريم، وما يحمله من قيّم إنسانية واجتماعية وعادات أصيلة، حيث تتضمن أزياء تتسم بالرقي والأناقة بأسلوب معاصر، وتتميز بمجموعة متنوعة من الألوان والقصات.

صُممت هذه المجموعة حصرياً من قبل فريق التصميم الداخلي في شركة ترينديول، وتم إنتاجها من قبل أفضل الشركات المصنعة في تركيا، وباتت متوفرة حالياً في جميع نقاط البيع الخاصة بشركة ترينديول في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين والكويت.

تتألف المجموعة من 105 قطعة، وتشمل فساتين الشيفون الرومانسية، وفساتين من الساتان للمناسبات والسهرات، وفساتين متعددة الاستخدام، وعبايات، وقفاطين، ومجموعة من السترات والفساتين المصممة حسب الطلب، بالإضافة إلى القمصان النسائية ذات الياقات والربطات والتفاصيل المميزة على الأكمام.

تعتمد المجموعة أيضاً الكشكشة والأحزمة والأكمام الضخمة وأشكال التنانير متعددة الطبقات، لتحقيق مظهر متناسق ومثالي للتجمعات العائلية ومناسبات الإفطار والسحور.

وختمت يلانديل حديثها قائلةً:” كما حرصنا على إضافة تفاصيل على القطع، التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمظهر المرأة في الشهر الكريم، من خلال استخدام الطيات واللؤلؤ والأحزمة المصنوعة يدوياً من الزهور والخرز. وتأتي العبايات، التي باتت موضة رائجة حالياً في دور الأزياء العالمية، كعنصر مكمل مثالي متعدد الاستخدامات، لتحقيق مظهر محافظ، وفي الوقت نفسه يمكن الاستغناء عنها بسهولة للحصول على مظهر مختلف”.

ستوفر شركة ترينديول الدعم الكامل للمجموعة الخاصة بشهر رمضان، وذلك من خلال حملة تسويقية شاملة تشمل الإعلانات الخارجية والرقمية، بالإضافة إلى إدارة علاقات العملاء والأنشطة التجريبية التي تتضمن متجر متنقل في النخيل مول التابع لمجموعة سينومي في الرياض، وسيستقبل المتجر زواره لمدة أسبوعين.

ويوم الجمعة الماضي، ظهر الممثلان التركيان“سيماي بارلاس”Simay Barlas و”حاليت أوزغور ساري” Halit Özgür Sarı في ظهورهم الأول والحصري في المعرض المتنقل وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر للحفل في مول النخيل بالرياض .

انطلقت شركة ترينديول في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأخير من عام 2023، ونجحت سريعاً في تحقيق مكانة بارزة حيث أصبحت أحد تطبيقات التسوق الأكثر تحميلاً عبر الإنترنت في المنطقة. ومنذ ذلك الحين استقطبت أكثر من مليون متسوق.