فيفو تكشف عن هاتف فيفو V30 الجديد

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- Asdaf News)
الرياض- أصداف نيوز:
كشفت شركة فيفو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن هاتف vivo V30 الجديد، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة V الرائدة والأنيقة. مزود ببطارية 5000 مللي أمبير (TYP)، يقدم هاتف V30 الجديد خيارات ألوان جديدة رائعة لتتناسب مع أسلوب المستخدمين الفريد، وميزة Aura Light Portrait التي تمت ترقيتها لتصوير بورتريه بدون عناء سلاسة مع شاشة ساطعة مذهلة وعمر البطارية الطويل.
لطالما كانت سلسلة V مرادفة للجمال والبساطة وهي سمة تم التركيز عليها من خلال ابتكارات فيفو الرائدة في كل من التصميم والتصوير الفوتوغرافي وفي إنجاز حقيقي لقسم هندسة المنتجات قامت فيفو بتزويد V30 ببطارية كبيرة بقدرة 5000 مللي أمبير (TYP) في إطار نحيف. وقال يونغدوان تشو، المدير العام للمنتجات الخارجية لدى فيفو :“الإطار النحيف المميز يضمن عمر بطارية طويلًا وأسلوبًا فريدًا. لقد قمنا أيضًا بترقية ميزة Aura Light Portrait، مما يوفر وسيلة فعالة لمساعدة المستخدمين على التقاط صور مذهلة بسهولة، حتى في ظروف الإضاءة الليلية المنخفضة الصعبة.”
وتعليقاً على إطلاق الهاتف الجديد، قال سعيد كليب، رئيس قسم التواصل والإعلام لدى فيفو الشرق الأوسط :“بينما نستقبل حقبة جديدة في عالم الهواتف المحمولة وابتكاراتها، تقدم فيفو بكل فخر هاتف V30 محترف البورتريه، الذي يرمز إلى التزامنا تقديم منتجات مبتكرة تساعدنا على إعادة تعريف التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية. ومع تقنية Aura Light Portrait 3.0 الرائدة وقدرات الكاميرا التي لا مثيل لها، يلتقط هاتف V30 المناظر الطبيعية في المملكة العربية السعودية واللحظات المميزة للمستخدمين بوضوح مذهل. بفضل الأداء الهائل والميزات سهلة الاستخدام، يجسد هاتف V30 مساعينا لتعزيز الاتصال والتواصل، ومساهمتنا في طفرة النمو والازدهار التي تشهدها المنطقة لتجاوز التوقعات وتشكيل مستقبل التكنولوجيا سوياً.”
تصوير فوتوغرافي احترافي يضاهي تصوير الاستوديو في متناول يدك
يعمل هاتف V30 على رفع مستوى التصوير الفوتوغرافي من خلال ترقية جودة Aura Light Portrait، من حيث العتاد والبرامج، للحصول على دقة مذهلة تشبه دقة الاستوديو في استهداف المشكلات التي يتم رؤيتها بشكل متكرر في التصوير الفوتوغرافي اليومي مثل الإضاءة المنخفضة والإضاءة المعقدة وإعادة إنتاج الألوان غير الصحيحة.
توفر ميزة Aura Light التي تمت ترقيتها منبعاً ينبعث منه الضوء أكبر بـ 19 مرة وأكثر ليونة بـ 50 مرة من الفلاش القياسي. ويساعد الضوء الأكثر نعومة وقوة على التقاط تفاصيل حية والمحافظة على الملمس الرقيق لجلد الهدف.
بالإضافة إلى ذلك تتيح ميزة ضبط درجة حرارة اللون الذكية المدمجة للجهاز تحديد درجة حرارة اللون وضبطها بذكاء بناءً على البيئة المحيطة بالموضوع، مما يوفر نطاقًا أوسع لدرجة حرارة اللون بنسبة 20% تقريبًا. ونتيجة لذلك، لا يؤثر الضوء المحيط على ميزات الهدف وتكون درجات الألوان متناغمة مع البيئة المحيطة.
يدعم V30 الإضاءة الحساسة للمسافة والتي يمكنها اكتشاف مسافة الهدف في الوقت الفعلي بدقة مستوى السنتيمتر لضبط سطوع Aura Light، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور مضاءة بشكل مثالي. عندما يكون الهدف قريبًا يكون الضوء أكثر نعومة وتوازنًا، ويكون الضوء أكثر سطوعًا عندما يكون الهدف بعيدًا، مما يسمح بالتصوير البورتريه الفوتوغرافي دون عناء.
ويساعد Aura Light المبتكر أيضًا على تحسين أوضاع التصوير الفوتوغرافي الإبداعية الخاصة، مثل وضع الطعام، الذي تم تصميمه لعشاق الطعام، وباستخدام Aura Light وضوء التعبئة الافتراضي ثلاثي الأبعاد المُضاف حديثًا، يساعد هذا الوضع المستخدمين على التقاط لقطات الطعام بتفاصيل دقيقة شهية حتى في إضاءة المطعم الخافتة.
إعداد كاميرا قوي مع تقنيات استشعار متطورة
يأتي V30 مزودًا بكاميرا قوية بما في ذلك الكاميرا الرئيسية مع خاصية الألوان الحقيقية VCS ، وكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي جماعية AF بدقة 50 ميجابكسل، وللحصول على تصوير قوي للمشهد الليلي تم تجهيز الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر مقاس 1/1.55 بوصة يوفر حساسية للضوء على مستوى رائد مدعوم بمثبت صورة بصري فائق. ولاتخاذ خطوة كبيرة في تحسين جودة الصورة للهواتف الذكية النحيفة، فيفو ساعدت في إعادة هندسة مستشعر الصورة بناءً على المعايير الحيوية للعين البشرية، كما عززت مواد الترشيح والبنية البصرية للبكسل بالتعاون الوثيق مع الشركة المصنعة للمستشعر، وتتيح تقنية Camera-Bionic Spectrum (VCS) الحصرية رؤية الكاميرا بشكل أقرب إلى عين الإنسان، مما يؤدي إلى تحسين نقاء الصورة بنسبة 25% وإعادة إنتاج الألوان بنسبة 15% مقارنة بالجيل السابق.
تتميز الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بتركيز تلقائي وزاوية واسعة تبلغ 119 درجة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط المناظر الطبيعية الواسعة أو اللحظات الخاصة دون عناء ودون فقدان أي إيقاع. تعد كاميرا هاتف V30أول كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل من السلسلة V ومزودة بميزة التركيز التلقائي وتتميز بعدد بكسلات يزيد بمقدار 6.25 بكسل عن الكاميرا ذات الزاوية العريضة الأكثر شيوعًا بدقة 8 ميجابكسل. علاوة على ذلك تتميز الكاميرا أيضًا بميزة AI Group Portrait للصور الجماعية، مما يضمن وضوح ما يصل إلى 30 شخصًا في الصورة. للحصول على صور سيلفي مفعمة بالحيوية مع الأصدقاء والعائلة وتدعم كاميرا السيلفي AF Group بدقة 50 ميجابكسل التركيز التلقائي وزاوية واسعة تبلغ 92 درجة لتناسب المزيد من الأشخاص بشكل مريح في اللقطة.
فيديو أسهل مع الأوضاع والأدوات الإبداعية
يعمل V30 على تمكين المستخدمين من استكشاف قدراتهم الإبداعية دون عناء مما يوفر الأدوات اللازمة لتصوير مدونات الفيديو الاحترافية وتحريرها بسهولة، وتعمل ميزة Aura Light Portrait Video في هاتف V30 على تحسين وضوح الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبالتالي تصبح الصور الشخصية أكثر وضوحًا والمشاهد الليلية أكثر سطوعًا، وبفضل ميزة تثبيت الصورة الهجينة (OIS + EIS) يقوم الجهاز بإجراء آلاف عمليات التثبيت في الثانية مما يضمن لقطات أكثر سلاسة واستقرارًا، بالإضافة إلى ذلك يوفر برنامج Vlog Movie Creator القوي حلاً شاملاً لإنشاء الفيديو، حيث يقدم مجموعة متنوعة من تأثيرات الفيديو وميزات التحسين لتبسيط عملية التحرير.
تصميم مبتكر نحيف وخفيف مع جمالية بسيطة وأنيقة
تم تصميم هاتف V30 مع وضع الأناقة والعملية في الاعتبارحيث يجمع بين المظهر النحيف والخفيف مع بطارية كبيرة لأداء متواصل، ويبلغ سمك الهاتف 7.45 ملم وهو أنحف هاتف فيفو مزود ببطارية 5000 مللي أمبير (TYP) حتى الآن لدمج بطارية ذات سعة كبيرة في الإطار النحيف، ويستخدم V30 تقنية التغليف من قطعة واحدة الرائدة في الصناعة التي تتضمن إعادة تشكيل غلاف البطارية لجعله أرق مما يوفر مساحة إضافية لخلايا البطارية، ويسمح هذا النهج المتطور لـ V30 بالحفاظ على شكله الأنيق مع توفير عمر بطارية استثنائي. يعد هاتف V30 أنحف بنسبة 12% في المتوسط مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى التي تتميز ببطاريات بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة. بالإضافة إلى ذلك بفضل تصميم الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد المريح لتحسين الإمساك يسهل حمل هاتف V30 لفترات طويلة من الوقت.
يُطلق V30 للمرة الأولى ابتكارات جديدة في الألوان والمواد واللمسات النهائية (CMF) لتقديم تجربة تصميم جديدة تمامًا للمستخدمين مع مجموعة من الألوان والأنسجة الرائعة، واعتماداً على المظهر الأيقوني والبسيط والأنيق لسلسلة V تقترن تصميمات V30 بابتكارات عملية فريدة تضفي الحيوية على كل لون. يتميز إصدار Aqua Blue بلون أزرق مخضر على سطح زجاجي أنيق ويتميز بنمط تموج الماء المذهل ,يتم تحقيق هذا التأثير باستخدام عملية تموج الجسيمات المغناطيسية التي تتضمن التحكم الدقيق في الجزيئات المغناطيسية الصغيرة لخلق تأثير تموج الماء المتلألئ، مما يثير إحساسًا بالحركة والانسيابية في التصميم. يأتي V30 أيضًا باللون الأخضر المتغير اللون الذي يمكن أن يتحول إلى لون أزرق عميق في ضوء الأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى الأسود النبيل الكلاسيكي المصنوع من زجاج Fluorite AG.
أداء سلس وعمر بطارية طويل ومثالي للاستخدام والترفيه طوال اليوم
من خلال تقديم تقنية البطارية الرائدة في هاتف V30 قامت فيفو بمضاعفة عمر البطارية، وحتى بعد 1600 دورة شحن وتفريغ تظل سعة البطارية أعلى من 80% مما يحافظ على عمر البطارية لمدة أربع سنوات، وللاستخدام اليومي السلس تدعم البطارية بسعة 5000 مللي أمبير (TYP) ما يصل إلى 23 ساعة من زمن الاستعداد ويمكن شحنها بالكامل خلال 48 دقيقة فقط بفضل تقنية FlashCharge بقدرة 80 واط. إلى جانب Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3 والمعزز بتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة المحسنة، يوفر V30 أداءً سلسًا ومتواصلًا لتجربة استثنائية متعددة المهام.
يتميز V30 بشاشة عرض فائقة الوضوح لضوء الشمس بدقة 1.5K للحصول على تجربة بصرية مذهلة مثالية للترفيه، وتضمن شاشة AMOLED فائقة الوضوح جنبًا إلى جنب مع الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز أقصى قدر من السلاسة. حتى في الإضاءة القوية تكون الشاشة واضحة ومرئية في جميع الأوقات ومع وصول ذروة السطوع إلى 2800 شمعة في المتر المربع وبفضل المرئيات المذهلة يتمتع المستخدمون أيضًا بحماية رائدة للعين مما يجعل تجربة المشاهدة ممتعة ومريحة لفترات طويلة.
للحصول على أعلى أداء يشتمل V30 على نظام تبريد ذكي كبير جدًا يشتمل على حجرة كبيرة تبلغ 3002 مم2 لتحقيق تبديد حرارة فعال متعدد الطبقات ومع 11 مستشعرًا مدمجًا لدرجة الحرارة للكشف في الوقت الفعلي فإن V30 قادر على التعامل مع السيناريوهات المكثفة مثل ألعاب الهاتف المحمول مما يمنح المستخدمين أداءً سلسًا ومستقرًا.
تم تصميم V30 ليدوم مع متانة معززة لتوفير راحة البال، حيث تم تصميم الجهاز بهيكل توسيد شامل يساعد في مقاومة السقوط، ويحمي جميع المكونات من الداخل والخارج. ويضمن زجاج“Schott α” عالي الأداء قوة فائقة للشاشة، في حين أن العدسة الزجاجية 2.5D الموجودة في وحدة الكاميرا الخلفية محمية من الأضرار المحتملة من خلال إطار معدني نافر، وعلاوة على ذلك تعمل مادة السبائك الموجودة في الزوايا على تقوية الجهاز لإبقائه سليمًا من الناحية الهيكلية وبيالإضافة لذلك يتمتع V30 بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء.
السعر والتوافر
سيكون V30 متاحًا للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية من 21 إلى 27 مارس مع مجموعة من الإضافات المجانية.
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