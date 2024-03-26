فيفو تكشف عن هاتف فيفو V30 الجديد

الرياض- أصداف نيوز:

كشفت شركة فيفو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن هاتف vivo V30 الجديد، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة V الرائدة والأنيقة. مزود ببطارية 5000 مللي أمبير (TYP)، يقدم هاتف V30 الجديد خيارات ألوان جديدة رائعة لتتناسب مع أسلوب المستخدمين الفريد، وميزة Aura Light Portrait التي تمت ترقيتها لتصوير بورتريه بدون عناء سلاسة مع شاشة ساطعة مذهلة وعمر البطارية الطويل.

لطالما كانت سلسلة V مرادفة للجمال والبساطة وهي سمة تم التركيز عليها من خلال ابتكارات فيفو الرائدة في كل من التصميم والتصوير الفوتوغرافي وفي إنجاز حقيقي لقسم هندسة المنتجات قامت فيفو بتزويد V30 ببطارية كبيرة بقدرة 5000 مللي أمبير (TYP) في إطار نحيف. وقال يونغدوان تشو، المدير العام للمنتجات الخارجية لدى فيفو :“الإطار النحيف المميز يضمن عمر بطارية طويلًا وأسلوبًا فريدًا. لقد قمنا أيضًا بترقية ميزة Aura Light Portrait، مما يوفر وسيلة فعالة لمساعدة المستخدمين على التقاط صور مذهلة بسهولة، حتى في ظروف الإضاءة الليلية المنخفضة الصعبة.”

وتعليقاً على إطلاق الهاتف الجديد، قال سعيد كليب، رئيس قسم التواصل والإعلام لدى فيفو الشرق الأوسط :“بينما نستقبل حقبة جديدة في عالم الهواتف المحمولة وابتكاراتها، تقدم فيفو بكل فخر هاتف V30 محترف البورتريه، الذي يرمز إلى التزامنا تقديم منتجات مبتكرة تساعدنا على إعادة تعريف التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية. ومع تقنية Aura Light Portrait 3.0 الرائدة وقدرات الكاميرا التي لا مثيل لها، يلتقط هاتف V30 المناظر الطبيعية في المملكة العربية السعودية واللحظات المميزة للمستخدمين بوضوح مذهل. بفضل الأداء الهائل والميزات سهلة الاستخدام، يجسد هاتف V30 مساعينا لتعزيز الاتصال والتواصل، ومساهمتنا في طفرة النمو والازدهار التي تشهدها المنطقة لتجاوز التوقعات وتشكيل مستقبل التكنولوجيا سوياً.”

تصوير فوتوغرافي احترافي يضاهي تصوير الاستوديو في متناول يدك

يعمل هاتف V30 على رفع مستوى التصوير الفوتوغرافي من خلال ترقية جودة Aura Light Portrait، من حيث العتاد والبرامج، للحصول على دقة مذهلة تشبه دقة الاستوديو في استهداف المشكلات التي يتم رؤيتها بشكل متكرر في التصوير الفوتوغرافي اليومي مثل الإضاءة المنخفضة والإضاءة المعقدة وإعادة إنتاج الألوان غير الصحيحة.

توفر ميزة Aura Light التي تمت ترقيتها منبعاً ينبعث منه الضوء أكبر بـ 19 مرة وأكثر ليونة بـ 50 مرة من الفلاش القياسي. ويساعد الضوء الأكثر نعومة وقوة على التقاط تفاصيل حية والمحافظة على الملمس الرقيق لجلد الهدف.

بالإضافة إلى ذلك تتيح ميزة ضبط درجة حرارة اللون الذكية المدمجة للجهاز تحديد درجة حرارة اللون وضبطها بذكاء بناءً على البيئة المحيطة بالموضوع، مما يوفر نطاقًا أوسع لدرجة حرارة اللون بنسبة 20% تقريبًا. ونتيجة لذلك، لا يؤثر الضوء المحيط على ميزات الهدف وتكون درجات الألوان متناغمة مع البيئة المحيطة.

يدعم V30 الإضاءة الحساسة للمسافة والتي يمكنها اكتشاف مسافة الهدف في الوقت الفعلي بدقة مستوى السنتيمتر لضبط سطوع Aura Light، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور مضاءة بشكل مثالي. عندما يكون الهدف قريبًا يكون الضوء أكثر نعومة وتوازنًا، ويكون الضوء أكثر سطوعًا عندما يكون الهدف بعيدًا، مما يسمح بالتصوير البورتريه الفوتوغرافي دون عناء.

ويساعد Aura Light المبتكر أيضًا على تحسين أوضاع التصوير الفوتوغرافي الإبداعية الخاصة، مثل وضع الطعام، الذي تم تصميمه لعشاق الطعام، وباستخدام Aura Light وضوء التعبئة الافتراضي ثلاثي الأبعاد المُضاف حديثًا، يساعد هذا الوضع المستخدمين على التقاط لقطات الطعام بتفاصيل دقيقة شهية حتى في إضاءة المطعم الخافتة.

إعداد كاميرا قوي مع تقنيات استشعار متطورة

يأتي V30 مزودًا بكاميرا قوية بما في ذلك الكاميرا الرئيسية مع خاصية الألوان الحقيقية VCS ، وكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي جماعية AF بدقة 50 ميجابكسل، وللحصول على تصوير قوي للمشهد الليلي تم تجهيز الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر مقاس 1/1.55 بوصة يوفر حساسية للضوء على مستوى رائد مدعوم بمثبت صورة بصري فائق. ولاتخاذ خطوة كبيرة في تحسين جودة الصورة للهواتف الذكية النحيفة، فيفو ساعدت في إعادة هندسة مستشعر الصورة بناءً على المعايير الحيوية للعين البشرية، كما عززت مواد الترشيح والبنية البصرية للبكسل بالتعاون الوثيق مع الشركة المصنعة للمستشعر، وتتيح تقنية Camera-Bionic Spectrum (VCS) الحصرية رؤية الكاميرا بشكل أقرب إلى عين الإنسان، مما يؤدي إلى تحسين نقاء الصورة بنسبة 25% وإعادة إنتاج الألوان بنسبة 15% مقارنة بالجيل السابق.

تتميز الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بتركيز تلقائي وزاوية واسعة تبلغ 119 درجة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط المناظر الطبيعية الواسعة أو اللحظات الخاصة دون عناء ودون فقدان أي إيقاع. تعد كاميرا هاتف V30أول كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل من السلسلة V ومزودة بميزة التركيز التلقائي وتتميز بعدد بكسلات يزيد بمقدار 6.25 بكسل عن الكاميرا ذات الزاوية العريضة الأكثر شيوعًا بدقة 8 ميجابكسل. علاوة على ذلك تتميز الكاميرا أيضًا بميزة AI Group Portrait للصور الجماعية، مما يضمن وضوح ما يصل إلى 30 شخصًا في الصورة. للحصول على صور سيلفي مفعمة بالحيوية مع الأصدقاء والعائلة وتدعم كاميرا السيلفي AF Group بدقة 50 ميجابكسل التركيز التلقائي وزاوية واسعة تبلغ 92 درجة لتناسب المزيد من الأشخاص بشكل مريح في اللقطة.

فيديو أسهل مع الأوضاع والأدوات الإبداعية

يعمل V30 على تمكين المستخدمين من استكشاف قدراتهم الإبداعية دون عناء مما يوفر الأدوات اللازمة لتصوير مدونات الفيديو الاحترافية وتحريرها بسهولة، وتعمل ميزة Aura Light Portrait Video في هاتف V30 على تحسين وضوح الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبالتالي تصبح الصور الشخصية أكثر وضوحًا والمشاهد الليلية أكثر سطوعًا، وبفضل ميزة تثبيت الصورة الهجينة (OIS + EIS) يقوم الجهاز بإجراء آلاف عمليات التثبيت في الثانية مما يضمن لقطات أكثر سلاسة واستقرارًا، بالإضافة إلى ذلك يوفر برنامج Vlog Movie Creator القوي حلاً شاملاً لإنشاء الفيديو، حيث يقدم مجموعة متنوعة من تأثيرات الفيديو وميزات التحسين لتبسيط عملية التحرير.

تصميم مبتكر نحيف وخفيف مع جمالية بسيطة وأنيقة

تم تصميم هاتف V30 مع وضع الأناقة والعملية في الاعتبارحيث يجمع بين المظهر النحيف والخفيف مع بطارية كبيرة لأداء متواصل، ويبلغ سمك الهاتف 7.45 ملم وهو أنحف هاتف فيفو مزود ببطارية 5000 مللي أمبير (TYP) حتى الآن لدمج بطارية ذات سعة كبيرة في الإطار النحيف، ويستخدم V30 تقنية التغليف من قطعة واحدة الرائدة في الصناعة التي تتضمن إعادة تشكيل غلاف البطارية لجعله أرق مما يوفر مساحة إضافية لخلايا البطارية، ويسمح هذا النهج المتطور لـ V30 بالحفاظ على شكله الأنيق مع توفير عمر بطارية استثنائي. يعد هاتف V30 أنحف بنسبة 12% في المتوسط مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى التي تتميز ببطاريات بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة. بالإضافة إلى ذلك بفضل تصميم الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد المريح لتحسين الإمساك يسهل حمل هاتف V30 لفترات طويلة من الوقت.

يُطلق V30 للمرة الأولى ابتكارات جديدة في الألوان والمواد واللمسات النهائية (CMF) لتقديم تجربة تصميم جديدة تمامًا للمستخدمين مع مجموعة من الألوان والأنسجة الرائعة، واعتماداً على المظهر الأيقوني والبسيط والأنيق لسلسلة V تقترن تصميمات V30 بابتكارات عملية فريدة تضفي الحيوية على كل لون. يتميز إصدار Aqua Blue بلون أزرق مخضر على سطح زجاجي أنيق ويتميز بنمط تموج الماء المذهل ,يتم تحقيق هذا التأثير باستخدام عملية تموج الجسيمات المغناطيسية التي تتضمن التحكم الدقيق في الجزيئات المغناطيسية الصغيرة لخلق تأثير تموج الماء المتلألئ، مما يثير إحساسًا بالحركة والانسيابية في التصميم. يأتي V30 أيضًا باللون الأخضر المتغير اللون الذي يمكن أن يتحول إلى لون أزرق عميق في ضوء الأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى الأسود النبيل الكلاسيكي المصنوع من زجاج Fluorite AG.

أداء سلس وعمر بطارية طويل ومثالي للاستخدام والترفيه طوال اليوم

من خلال تقديم تقنية البطارية الرائدة في هاتف V30 قامت فيفو بمضاعفة عمر البطارية، وحتى بعد 1600 دورة شحن وتفريغ تظل سعة البطارية أعلى من 80% مما يحافظ على عمر البطارية لمدة أربع سنوات، وللاستخدام اليومي السلس تدعم البطارية بسعة 5000 مللي أمبير (TYP) ما يصل إلى 23 ساعة من زمن الاستعداد ويمكن شحنها بالكامل خلال 48 دقيقة فقط بفضل تقنية FlashCharge بقدرة 80 واط. إلى جانب Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3 والمعزز بتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة المحسنة، يوفر V30 أداءً سلسًا ومتواصلًا لتجربة استثنائية متعددة المهام.

يتميز V30 بشاشة عرض فائقة الوضوح لضوء الشمس بدقة 1.5K للحصول على تجربة بصرية مذهلة مثالية للترفيه، وتضمن شاشة AMOLED فائقة الوضوح جنبًا إلى جنب مع الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز أقصى قدر من السلاسة. حتى في الإضاءة القوية تكون الشاشة واضحة ومرئية في جميع الأوقات ومع وصول ذروة السطوع إلى 2800 شمعة في المتر المربع وبفضل المرئيات المذهلة يتمتع المستخدمون أيضًا بحماية رائدة للعين مما يجعل تجربة المشاهدة ممتعة ومريحة لفترات طويلة.

للحصول على أعلى أداء يشتمل V30 على نظام تبريد ذكي كبير جدًا يشتمل على حجرة كبيرة تبلغ 3002 مم2 لتحقيق تبديد حرارة فعال متعدد الطبقات ومع 11 مستشعرًا مدمجًا لدرجة الحرارة للكشف في الوقت الفعلي فإن V30 قادر على التعامل مع السيناريوهات المكثفة مثل ألعاب الهاتف المحمول مما يمنح المستخدمين أداءً سلسًا ومستقرًا.

تم تصميم V30 ليدوم مع متانة معززة لتوفير راحة البال، حيث تم تصميم الجهاز بهيكل توسيد شامل يساعد في مقاومة السقوط، ويحمي جميع المكونات من الداخل والخارج. ويضمن زجاج“Schott α” عالي الأداء قوة فائقة للشاشة، في حين أن العدسة الزجاجية 2.5D الموجودة في وحدة الكاميرا الخلفية محمية من الأضرار المحتملة من خلال إطار معدني نافر، وعلاوة على ذلك تعمل مادة السبائك الموجودة في الزوايا على تقوية الجهاز لإبقائه سليمًا من الناحية الهيكلية وبيالإضافة لذلك يتمتع V30 بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء.

السعر والتوافر

سيكون V30 متاحًا للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية من 21 إلى 27 مارس مع مجموعة من الإضافات المجانية.