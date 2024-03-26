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الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تزور مصابين في إربد

3/26/2024 6:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوباً عن سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، زار مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك مصابين عسكريين في محافظة إربد.


وأكد ترك، خلال الزيارة، حرص سمو الأمير مرعد بن رعد، على تقديم الخدمة المثلى للمصابين العسكريين وذويهم، تقديراً لتضحياتهم وجهودهم في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره.


ويأتي برنامج الزيارات ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنوياً لزيارة عدد من المصابين العسكريين من أعلى المعدلات التقييمية للإصابات المسجلة لدى الهيئة موزعين على المحافظات كافة.

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