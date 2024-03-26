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الظهراوي: نطالب بعفو عام كامل لكل القضايا إلا المُخلة بالشرف وأمن الوطن

3/26/2024 6:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب النائب محمد الظهراوي بأن يكون العفو العام لعام 2024 شاملاً كاملاً لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المُخلة بالشرف وأمن الوطن.
وقال الظهراوي، خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام تحت القبة اليوم الثلاثاء، إنه عند إصدار جلالة الملك توجيهاته بالعفو كانت الفرحة عارمة في بيوت الأردنيين، ولكن ما أن ذهب القانون إلى الحكومة أدركوا أن هناك ما يحاك لهم بالخفاء.
وأضاف، طالما أن هناك صلح في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام، موضحا أنه إذا لم يشمل العفو العام بعض قضايا القتل فلن يحدث صلحا بين الناس.
ودعا إلى شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.













MENAFN26032024000208011052ID1108021765

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