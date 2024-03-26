بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين ... وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جددت شركة زين الأردن اتفاقية التعاون التي تجمعها مع وزارة التنمية الاجتماعية للعام الـ 20 على التوالي؛ لتواصل من خلالها تمويل "صندوق زين للإغاثة"، الذي قامت الشركة بإنشائه في العام 2004 للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق صرف معونات نقدية للمعوزين منهم، حيث تمكّن الصندوق من تقديم الدعم لآلاف الحالات المحتاجة في جميع محافظات المملكة.



وتقدّم زين تمويلاً سنوياً لصندوق زين للإغاثة بقيمة 30 ألف دينار، يتم صرفه على شكل معونات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة، من خلال لجنة مختصة في وزارة التنمية الاجتماعية، حيث ساهمت زين من خلال هذا الصندوق حتى اليوم بدعم وتمكين ما يقارب 5000 حالة محتاجة في عدة مناطق بالمملكة، بدعم نقدي تجاوز النصف مليون دينار أردني.



ويأتي هذا التعاون من جانب زين في إطار حرصها على تنفيذ توجيهات جلالة الملك نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون المستمر لإحداث التغيير المطلوب في مختلف المجالات، حيث تحرص الشركة على رفد وتعزيز خدمات مختلف الجهات والمؤسسات العامة والخاصة، عبر برامجها المختلفة وخدماتها الاستثنائية، كما تأتي هذه الشراكة ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة ومساهماتها في دعم كافة فئات المجتمع لا سيما الأقل حظاً منهم، لتخفيف وطأة الفقر، سواء من خلال تقديم المعونات النقدية بشكل مباشر، أو من خلال المساهمة في تنمية مهاراتهم لتوفير فرص عمل ملائمة تسهم في تحسين مستوى معيشتهم.