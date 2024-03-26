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روسيا : إحباط عملية إرهابية بمركز لتوزيع المساعدات بمقاطعة سامارا

3/26/2024 6:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افاد الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط عملية إرهابية بمركز لتوزيع المساعدات بمقاطعة سامارا


واشارت وسائل اعلام أن مسلح موال لأوكرانيا فجر نفسه خلال القبض عليه في منطقة سامارا

التفاصيل لاحقا ..

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