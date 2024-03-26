روسيا : إحباط عملية إرهابية بمركز لتوزيع المساعدات بمقاطعة سامارا

روسيا : إحباط عملية إرهابية بمركز لتوزيع المساعدات بمقاطعة سامارا
التاريخ
3/26/2024 6:11:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افاد الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط عملية إرهابية بمركز لتوزيع المساعدات بمقاطعة سامارا
واشارت وسائل اعلام أن مسلح موال لأوكرانيا فجر نفسه خلال القبض عليه في منطقة سامارا
التفاصيل لاحقا ..
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