Tuesday, 26 March 2024 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصناعة والتجارة تطلق المرحلة الثانية من برامج صندوق دعم الصناعة

3/26/2024 6:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجولة الثانية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، وسيتم البدء باستقبال الطلبات من قبل الشركات الصناعية اعتبارا من الاثنين 8 نيسان 2024 من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وفق بيان، إن المنصة ستستقبل الطلبات لثلاثة برامج هي برنامج الحوافز المبني على المخرجات والذي يتم تنفيذه من قبل وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبرنامج تحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض فيما سيتم الإعلان عن بدء استقبال طلبات الجولة الثانية لبرنامج ترويج الصادرات الذي يتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير في النصف الثاني من العام 2024.
وأشار إلى أن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها حوالي 42 مليون دينار لأكثر من 330 منشأة صناعية وسيتم تقديمها على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.
ولفت البيان إلى أن عدد الطلبات الكلي التي تم استلامها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لاستلام الطلبات للعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة بلغ 1400 طلب، وقد بلغت قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العام الماضي 45.168 مليون دينار لـ 395 منشأة صناعية والتي تشكل بمجملها 50.2% من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق الأربعة البالغ قيمتها 90 مليون دينار.













MENAFN26032024000208011052ID1108021762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث