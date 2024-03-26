ما الكمية المناسبة لتناول الحلويات في رمضان؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتاج الكثير من الناس إلى التحكم في كمية الحلويات التي يتم تناولها في رمضان حتى لا تسبب أضرارًا كبيرة وخاصًة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، فما الكمية المناسبة؟ونوضح في التقرير التالي الكميات الآمنة لحلويات رمضان، بحسب الدكتورة جيهان فؤاد، استشاري التغذية العلاجية.



وأوضحت فؤاد، أن الكمية المناسبة لتناول الحلويات في رمضان تعتمد على أمرين الأول هو وقت تناول الحلويات والثاني الكمية التي يتم تناولها.



وأشارت فؤاد، إلى أنه لا يجب تناول الحلويات بأي شكل من الأشكال بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة، وذلك لأن الجسم في هذا الوقت يكون لديه استنفار شديد مع ارتفاع مستوى السكر في الدم نتيجة الإفطار ومع تناول الحلويات يعرض الجسم لضغط شديد.



وأكدت فؤاد، أن التوقيت المناسب لتناول الحلويات يكون بعد صلاة التراويح ولتخفيف حدة السكريات يجب أن يتم وضع اللبن عليها أو تناولها مع الزبادي.



وقالت فؤاد، إن الكميات المناسبة من الحلويات تكون مثلاً تناول واحدة أو اثنين من القطايف الرمضانية وعدم تناولها كل يوم ويجب أن يتم حسابها على حسب الاحتياجات الغذائية لكل شخص.



وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن الطفل حتى عمر عام يتناول 1000 وحدة وكل سنة يتم زيادة 100 وحدة من السعرات الحرارية إلى سن 20 عامًا.



وأشارت فؤاد الى أن الشخص الطبيعي يتناول 2000 وحدة كل يوم ويزيد إلى 2500 حسب طبيعة العمل أو ممارسة الرياضة الشاقة.



وأكدت أن من يصل وزنه إلى 70 كجم يجب تناول 2000 وحدة ويكون تقسيمها كالتالي في رمضان 1000 وحدة ساعة الإفطار و500 في وجبة السحور و500 وحدة بين الوجبتين.



وأوضحت فؤاد، أنه يجب أن تشتمل الوجبة مثلا 6 وحدات نشويات و4 وحدات بروتينات و3 وحدات دهون لتوفير احتياجات الجسم من المواد الغذائية.

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