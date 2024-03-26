رئاسة الوزراء الإسرائيلية: حماس رفضت كل مقترحات التسوية

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: حماس رفضت كل مقترحات التسوية
التاريخ
3/26/2024 6:11:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن حماس رفضت كل مقترحات التسوية المطروحة ولن نرضخ لمطالبها غير المعقولة.
واضاف ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن موقف حماس يؤكد أنها غير معنية بالتوصل إلى صفقة.
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